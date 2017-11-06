إدارة الأهلي تفتح الباب أمام رحيل ” فيتفازيدس “

ماجد محمد(صدى):

قدم الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الأهلي، تقريرا للإدارة الأهلاوية يفيد بعدم رغبته في استمرار اللاعب اليوناني ايوانيس فيتفازيدس، بسبب وفرة العناصرية في مركز الجناح الأيمن، إضافة إلى ضعف المردود الفني الذي يقدمه اللاعب اليوناني، وإمكانية تعويضه بلاعب آخر، يؤدي الأدوار ذاتها في مركزه.

ومنحت إدارة النادي الأهلي الضوء الأخضر لمدير أعمال اللاعب اليوناني ايوانيس فيتفازيدس؛ للبحث عن عرض مناسب للاعب، سواء بنظام الإعارة أو بشراء عقده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع نجم المنتخب اليوناني ونادي جنوى الإيطالي سابقًا في يوليو 2015 بعقد يمتد لموسمين، قبل أن يجدد الأهلاويون عقده في الصيف الماضي لموسمين جديدين.

وظلت مستويات فيتفازيدس مثار جدل داخل المدرج الأخضر طوال فترة تمثيله للأهلي؛ فآخرون راضون عما يقدمه، وآخرون يرون إمكانية جلب بديل يقدم الفائدة الفنية بدرجة أكبر مما يقدمه اليوناني، فيما بدأ المدرب الأوكراني ريبروف هذا الموسم بقرار إبعاد فيتفا عن القائمة الآسيوية وتسجيل الرباعي محمد عبدالشافي وعمر السومة وليوناردو وكلاوديمير، في إشارة إلى عدم قناعته الكاملة بما يقدمه، قبل أن يستعيد فيتفا مركزه الأساسي في الدوري، إلا أنه حتى اللحظة لم يقدم ما يشفع له بالاستمرار مع النادي الأهلي.