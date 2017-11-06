مستشفى الملك عبدالله الجامعي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وظائف صحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني أول المختبرات الطبية (أمراض الدم): شهادة الدبلوم في تخصص علوم المختبرات.

– أخصائي أول المختبرات الطبية: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص علوم مختبرات.

– صيدلي سريري ثاني: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (علوم الصيدلة، أو الصيدلة السريرية).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى 10 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخولهنا