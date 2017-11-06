” طيران أديل ” تطرح 35 وظيفة شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت الشركة الوطنية “ طيران أديل ” ، 35 وظيفة شاغرة للنساء، بمسمى “ مضيف (ملاح) المقصورة ” ، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي بمحافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة كحد أدنى، مع وجود خبرات سابقة، وإجادة اللغة الإنجليزية والعربية ولغات إضافية.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 نوفمبر 2017م، ومستمرٌ حتى تاريخ 5 فبراير 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنكِ الدخول من ” هنا ” .