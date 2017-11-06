” بارسونز العربية ” تطرح 37 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة بارسونز العربية السعودية المحدودة- المتخصصة بمجال هندسة التكنولوجيا والبناء والخدمات المهنية- (37) وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة، من خلال برنامج “ تدريب الكوادر السعودية ” ، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمشروع الهيئة الملكية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- أخصائي جدولة.

2- مهندس/ أخصائي المشاريع الخاصة.

3- أخصائي تقارير.

4- مهندس/ أخصائي مشاريع الهيئة الملكية.

5- مهندس أخصائي مشروع.

6- مهندس أخصائي معماري.

7- مهندس أخصائي ميكانيكي.

8- مهندس أخصائي كهرباء ومعدات.

9- مهندس أخصائي مدني.

10- مهندس أخصائي إنشاءات.

11- مهندس/ أخصائي حماية من التآكل.

12- مهندس أخصائي مشروع.

13- مشرف/ أخصائي إدارة عقود.

14- مهندس إنشاءات.

15- منسق مراقبة مشاريع.

16- مهندس انشاءات.

17- مشرف/ أخصائي إنشاءات.

18- منسق مراقبة مشاريع.

19- مشرف/ أخصائي إدارة عقود.

20- مهندس إنشاءات.

21- مهندس إنشاءات.

22- مشرف/ أخصائي إنشاءات.

23- منسق دعم فني.

24- منسق دعم فني.

25- منسق دعم فني.

26- منسق دعم فني.

27- أخصائي تخطيط إرشادي.

28- أخصائي تخطيط صناعي.

29- محلل تخطيط بنية تحتية.

30- أخصائي تخطيط حضري.

31- مشرف التقييم والتراخيص.

32- محلل مراقبة مائية.

33- محلل جودة هواء وأرصاد جوية.

34- محلل متابعة ومراقبة النفايات الخطرة.

35- محلل مراقبة حياة بحرية وفطرية.

36- مشرف مساحة.

37- رسام خرائط.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخولهنا