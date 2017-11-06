” بارسونز العربية ” تطرح 37 وظيفة شاغرة
طرحت شركة بارسونز العربية السعودية المحدودة- المتخصصة بمجال هندسة التكنولوجيا والبناء والخدمات المهنية- (37) وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة، من خلال برنامج “ تدريب الكوادر السعودية ” ، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمشروع الهيئة الملكية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
1- أخصائي جدولة.
2- مهندس/ أخصائي المشاريع الخاصة.
3- أخصائي تقارير.
4- مهندس/ أخصائي مشاريع الهيئة الملكية.
5- مهندس أخصائي مشروع.
6- مهندس أخصائي معماري.
7- مهندس أخصائي ميكانيكي.
8- مهندس أخصائي كهرباء ومعدات.
9- مهندس أخصائي مدني.
10- مهندس أخصائي إنشاءات.
11- مهندس/ أخصائي حماية من التآكل.
12- مهندس أخصائي مشروع.
13- مشرف/ أخصائي إدارة عقود.
14- مهندس إنشاءات.
15- منسق مراقبة مشاريع.
16- مهندس انشاءات.
17- مشرف/ أخصائي إنشاءات.
18- منسق مراقبة مشاريع.
19- مشرف/ أخصائي إدارة عقود.
20- مهندس إنشاءات.
21- مهندس إنشاءات.
22- مشرف/ أخصائي إنشاءات.
23- منسق دعم فني.
24- منسق دعم فني.
25- منسق دعم فني.
26- منسق دعم فني.
27- أخصائي تخطيط إرشادي.
28- أخصائي تخطيط صناعي.
29- محلل تخطيط بنية تحتية.
30- أخصائي تخطيط حضري.
31- مشرف التقييم والتراخيص.
32- محلل مراقبة مائية.
33- محلل جودة هواء وأرصاد جوية.
34- محلل متابعة ومراقبة النفايات الخطرة.
35- محلل مراقبة حياة بحرية وفطرية.
36- مشرف مساحة.
37- رسام خرائط.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخولهنا
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