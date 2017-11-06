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    نوفمبر

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  3. لصوص يقومون بكسر زجاج سيارات الموظفين لشركة نفط في الكويت

لصوص يقومون بكسر زجاج سيارات الموظفين لشركة نفط في الكويت




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