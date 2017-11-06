برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل يعلن عن وظائف شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

وفر برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في شركة “أساس العالمية المحدودة” في محافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

فني كهربائي: شهادة الدبلوم في تخصص هندسة كهربائية.

محاسب: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

وأشار البرنامج إلى أنّ “ التقديم متاح عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتّى الـ 15 من الشهر نفسه”.

وأوضح، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول هنا .