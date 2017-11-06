3 أسباب تمنع العلاقة الزوجية في ليلة الدخلة

أماني الغامدي(صدى):

يتخوّف كثيرون من العلاقة الزوجية بعد الزفاف، وفيما يلي الأسباب التي تمنع العلاقة الزوجية في الليلة الاولى بعد الزفاف.

1- العجز الجنسي

هناك الكثير من الأسباب التي تؤثر سلباً على العلاقة الزوجية وبخاصة في الليلة الأولى بعد الزفاف ومن الاسباب التي تمنع العلاقة الزوجية في الليلة الاولى بعد الزفاف، منها العجز الجنسي الذي قد يكون وليد التوتر والقلق والعصبية التي يسببها الزفاف أو ضغط الأهل مما يؤدي الى ضعف الرغبة الجنسية عند الرجل مما يحول دون إتمام العلاقة والأمر عينه ينطبق على المرأة أيضاً.

2- التوتر المهبلي

يعد التوتر المهبلي من المشاكل والاسباب التي تمنع العلاقة الزوجية في الليلة الاولى بعد الزفاف فبسبب التوتر والقلق يحدث انقباض لعضلات المهبل فلا يستطيع الرجل إتمام العلاقة.

3- تشوهات المهبل

في بعض الأحيان تعاني المرأة من تشوهات في المهبل وهذا الأمر يحول دون إتمام العلاقة الزوجية في اليوم الأول بالطبع وهذا الموضوع لن تكتشفه إلا بحلول هذا اليوم والحل الأنسب أمامها يكون من خلال استشارة طبيب اختصاصي بالأمر من أجل معالجته من خلال جراحة.