3 أسباب تمنع العلاقة الزوجية في ليلة الدخلة
يتخوّف كثيرون من العلاقة الزوجية بعد الزفاف، وفيما يلي الأسباب التي تمنع العلاقة الزوجية في الليلة الاولى بعد الزفاف.
1- العجز الجنسي
هناك الكثير من الأسباب التي تؤثر سلباً على العلاقة الزوجية وبخاصة في الليلة الأولى بعد الزفاف ومن الاسباب التي تمنع العلاقة الزوجية في الليلة الاولى بعد الزفاف، منها العجز الجنسي الذي قد يكون وليد التوتر والقلق والعصبية التي يسببها الزفاف أو ضغط الأهل مما يؤدي الى ضعف الرغبة الجنسية عند الرجل مما يحول دون إتمام العلاقة والأمر عينه ينطبق على المرأة أيضاً.
2- التوتر المهبلي
يعد التوتر المهبلي من المشاكل والاسباب التي تمنع العلاقة الزوجية في الليلة الاولى بعد الزفاف فبسبب التوتر والقلق يحدث انقباض لعضلات المهبل فلا يستطيع الرجل إتمام العلاقة.
3- تشوهات المهبل
في بعض الأحيان تعاني المرأة من تشوهات في المهبل وهذا الأمر يحول دون إتمام العلاقة الزوجية في اليوم الأول بالطبع وهذا الموضوع لن تكتشفه إلا بحلول هذا اليوم والحل الأنسب أمامها يكون من خلال استشارة طبيب اختصاصي بالأمر من أجل معالجته من خلال جراحة.
كان زمان[ عدد التعليقات: 1833 ] نشر منذ 2 ساعتين
غير صحيح ..
اللي يمنع خوف الزوجة … أو مانع شرعي (( الدورة ))
واللي عند عجز لا يتزوج …
واللي عندها تشوهات … والله أن الرجال مسكين مايدري وش معناها ..
برق[ عدد التعليقات: 10959 ] نشر منذ 1 ساعة
الجنس 😎😎 هو النشاط الرياضي الذي تتم ممارسته في جميع أنحاء العالم
بدون وجود حكم او رجل رايه او مراقب مباراه
وتتم ممارسته في جميع الظروف والاحوال الجويه ، والعجيب ان كلا الطرفين
يكون فايز ومنتصر 😊😊😊 يعني مافيه مهزوم ولا فيه خاسر، والعجيب
ايضا ان المباراة تكون بين طرفين فقط وبموافقتهم 😊 وكل لاعب يصرخ
ويرفع صوته اذا جاء بيسجل هدف 🤗🤗🤗
المشكله انه بعد المباراة يسود الصمت بين الاثنين وينسون المباراة
وكأنهم ما لعبوها وكانهم ماصارخو ولا استعدوا لها 😉😉😉
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 1 ساعة
ويش ها العلوم ؟؟
ويش ه الحكي؟؟
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1816 ] نشر منذ 1 ساعة
العجز المقصود به هنا عجز مؤقت
لاداعي للاستعجال وليلة الدخله سميت لدخول الزوجه بيتها وليس لدخول الزوج-ماكان اليوم غدا او بعد غد دامها جات البيت ان سار شي اكرم وانعم وان تاجل فلاباس -اهم شي الاتفاق والتفاهم بدون عصبيه واتهامات-ومن ماطلعت سطح القمر الليله بكره تطلع الشمس ولا ليلة قمراء اخرى-
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37365 ] نشر منذ 1 ساعة
باالهون باالهون ,, ليش العجله .. الدنيا ماهي طايره ,,
,, ياخذون على قرب بعضهم ، لأنه لابد من التوتر والقلق النفسي ،،، وعدم الجسره على بعض من اول وهله ,,
,, انتم لبعض طال الزمن بكم او قصر ,, خوذوا الأمور باالهون والبساطه وسعة الصدر ,,
,, والله الموفق ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 2946 ] نشر منذ 1 ساعة
طــيــب ……..
برق[ عدد التعليقات: 10959 ] نشر منذ 59 دقيقة
وش اللي بالهون بالهون 🤔🤔🤔🤔
أصلا الرجل تحتقره المرأه اذا لم يبادر في تلك الليله ، شي طبيعي ان المرأه
تكون خجلانه وربما خايفه ولكن من المؤكد انها مستعده ذهنيا ونفسيا لهذا
الامر من اول ليله ولكن تنتظر المبادره من الذيب
طبعا انا معكم انها بتكون متوتره في الساعتين الاولى من شوفتك يالذيب ولكن
يجي دورك انت بإضفاء الطمأنينه عليها
صعب جدا انك او ماتشوفها تقمز عليها 😂😂 بتروعها وبيمرج عقلها وبتلعن الساعه
اللي شافتك فيها
لكن اجلسوا مع بعض وسولفوا سوالف بعييييييده عن الامور الدقاقه ، اذا
كانت بدويه انشدها عن الحلال وأسباب انخفاض أسعاره تعال لها بالكلام
بالمجال اللي تفهم فيه هي
واذا كانت احضريه سولف معها عن الاراضي وأسعارها وهكذا دواليك
خلها تطمئن لك بأول ساعتين او ثلاث ثم لا تنام الا انت ماخذن حاجتك
ومعطيها حاجتها
ترى عيييييب وستسقط من عينها ان لقّيتها قفاك من اول ليله
انتم توحون والا لا ؟
بس اذا بديت باللعب العب بعنف وبدون رحمه او هواده 😉😉😉
املأ عينها من اول ليله ، لان اول مباراة في عمرها ماراح تنساها ، يعني
إياك والبربسه يالذيب 😤😤😤😤😤