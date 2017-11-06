الحذر اثناء القيادة

الإثنين 6
نوفمبر
ماعمر الحذر
رد القدر🙂
قلة ادب ,,
انا علقت ومافتحت المقطع
بس فتحته الحين
عمومآ هذي لها نظام خاص ف المرور
وتسمى أخطاء الطريق
مثلا دعس حصى وجت فيك وانكسر القزاز
او مثل مافي المقطع
فإن المتسبب غير ملزوم يصلح لك شي.
أما في حال دينه محمل خشب بلكاش
ومو مربوط او تريلة غير مغطيه حمولتها
هذا شي ثاني.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22227 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماعمر الحذر
رد القدر🙂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37366 ] نشر منذ 2 ساعتين
قلة ادب ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22227 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا علقت ومافتحت المقطع
بس فتحته الحين
عمومآ هذي لها نظام خاص ف المرور
وتسمى أخطاء الطريق
مثلا دعس حصى وجت فيك وانكسر القزاز
او مثل مافي المقطع
فإن المتسبب غير ملزوم يصلح لك شي.
أما في حال دينه محمل خشب بلكاش
ومو مربوط او تريلة غير مغطيه حمولتها
هذا شي ثاني.