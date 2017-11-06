رغم خفض إنتاج الصلب سعر خام الحديد يرتفع لأكثر من 5٪ في الصين

عادل الحربي(صدى):

تزامنًا مع مخاوف السوق الأخيرة من أن خفض إنتاج الصلب سوف يؤدي إلى زيادة الطلب على المدى الطويل، ارتفع اليوم الاثنين، سعر خام الحديد بنسبة 5.7% في الصين، لي قفز سعره فوق 70 دولارا للطن.

وبلغ سعر العقود الآجلة لطن خام الحديد في بورصة داليان للسلع 464.5 رنيمبي (70.01 دولار) في بداية التعاملات الصباحية، بارتفاع نسبته 10.3% عن أدنى مستوى له منذ أكثر من أربعة أشهر الذي سجله في الثلاثين من أكتوبر.

وارتفعت تكلفة فحم الكوك – المستخدم في إنتاج الصلب – بنسبة 3.9% لتصل إلى 1174.4.5 مليون رنيمبي للطن في داليان، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لطن حديد التسليح في بورصة شانجهاي بنسبة 3.8% عند 3748 رنيمبي.

وقد هبطت جميع السلع المذكورة سابقًا من مستواها الذي حققته في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر تزامنًا مع قرار بكين بالحد من التلوث الصناعي مطالبة بخفض صارم لإنتاج الصلب خلال الفترة من أكتوبر وحتى مارس.