” رعاية ” تطرح 3 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “ رعاية ” ، 3 وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المستشفيات والمراكز التابعة للشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

سكرتير تنفيذي: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة المكاتب، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

مدقق داخلي (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، التدقيق، المخاطر).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 نوفمبر 2017م، ومستمر حتى تاريخ 4 يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول “هنا “.