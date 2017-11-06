الذهب يشهد استقرارًا في أسعاره رغم اضطرابات الشرق الأوسط

علي القحطاني(صدى):

على الرغم من الأحداث السياسية بالشرق الأوسط، إلا أن أسعار الذهب شهدت استقرارًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم.

استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 1268.50 دولار للأوقية اليوم في تمام الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. فيما استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 1268.60 دولار للأوقية.

وانخفضت أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في أسبوع واحد يوم الجمعة الماضي، مع ارتفاع الدولار بعد موازنة بيانات المصانع الأمريكية وبيانات قطاع الخدمات المتفائلة لتأثير بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع لشهر أكتوبر.

وأكدت التقارير على رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بوتيرة أسرع خلال الأشهر المقبلة مما سيجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين، حيث يعتقد بعض المتداولين أن الإصلاحات الضريبية الأمريكية يمكنها أن تعزز النمو، مما يضيف ضغطا على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، ويعتبر الذهب حساسا جدا تجاه رفع الأسعار، مما يعزز تكلفة حيازة الأصول غير المنتجة مثل السبائك الذهبية.