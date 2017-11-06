نادي الهلال يعتزم ضم ” الأخطبوط ” البرازيلي

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني تصدر قائمة هدافي ” التشامبيون شيب ” برصيد 10 أهداف، في وقت يعد بوناتيني أكثر لاعب ساهم في أهداف فريقه الذي يتصدر دوري الدرجة الثانية، بعد أن أسهم بـ48% من أهداف فريقه، سجل 10 وصنع أربعة في 10 جولات حتى الآن كما تصدر قائمة هدافي اللاعبين البرازيليين في أوروبا.

وقالت المصادر إن المواقع البرازيلية وضعت ليو في المقدمة وخلفه نجم باريس سان جرمان نيمار برصيد سبعة أهداف، ثم مهاجم مانشيستر سيتي خيسسو بستة أهداف، وأتى مهاجم ليفربول فرمينو رابعا بثلاثة أهداف، فزميله في الفريق نفسه كوتينيو بهدفين.

وبينت المصادر أن إدارة الهلال جعلت ليو تحت المجهر لتستعيده في حال استمرار توهجه ورغبته في العودة مجددا للعب في دوري المحترفين السعودي الموسم القادم، خصوصا أن إعارته تمتد لعام فقط مع أفضلية الشراء بمبلغ خمسة ملايين يورو للنادي الإنجليزي.