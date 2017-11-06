بالصور.. ظهور أكيورا NSX GT3 بلمسات أيروديناميكة خالصة

عادل الحربي(صدى):

منذ أن تم الكشف عنها في معرض نيويورك 2016 فأكيورا NSX GT3 عادت من جديد للظهور في معرض SEMA وتميز بطلاء خارجي جديدة لؤلؤي رياضي, وتميزت السيارة بحلة خارجية كاملة من ألياف لكربون ولمسات برتقالية وشفة اسبويلر أمامية وجناح وملصقات خلفية. وتبدو هذه السيارة سباقية مع جسم خارجي معدل ومكونات أيروديناميكية مثل الجناح الخلفي أو المشتت السفلي وفتحات التهوية الكبيرة.

وعلى عكس الموديل التقليدي من السيارة فإن نسخة GT3 تتميز بالاعتماد على منظومة دفع هجينة ونظام دفع كلي بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بشاحنين توربينيين وترسل القوة مباشرة للعجلات الخلفية عبر ناقل حركة متتابع من 6 سرعات سباقي. ومنذ شهور قليلة مضت علمنا أن أكيورا NSX GT3 يمكن شرائها بسعر يبلغ 540 ألف دولار.