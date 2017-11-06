بالصور.. تعرف على المكان الذي تم توقيف الأمراء والمسؤولين المتهمين بالفساد به
ربطت مصادر بين إيقاف الحجز بفندق “ ريتز كارلتون ” بالحي الدبلوماسي في الرياض وبين إيقاف عدد من المسؤولين والأمراء به المتهمين بالفساد حتى يتم استكمال التحقيق معهم.
ويقع الفندق الفاخر في الحي الدبلوماسي على طريق مكة المكرمة في العاصمة الرياض، ويتكون من 3 مطاعم وحمام سباحة مغطى، ويحتوي على 9 طوابق، و 492 غرفة، تضم غرف الفندق المصممة بألوان باعثة على الدفء جهاز تلفزيون إل سي دي مع القنوات الفضائية ومشغل دي في دي/سي دي، بالإضافة إلى منطقة جلوس للاسترخاء.
وتتكون وسائل الراحة في الغرف من تكييفات وميني بار، وماكينة تحضير القهوة والشاي، ومكواة وطاولة الكي. يوفر مطعم البوفيه الرئيسي لفندق ريتز كارلتون الرياض قائمة إفطار يومية، ويمكن للضيوف الاختيار ما بين المأكولات اللبنانية والإيطالية والصينية أو طلب أطباقهم المفضلة عن طريق خدمة الغرف، كما يعتبر التراس الخارجي منطقة ممتعة لتناول الشاي بعد الظهر.
ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بتشكيلة واسعة من السيجار الكوبي. يحتوي حمام السباحة على نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، لتوفر إطلالة على الحدائق ذات المناظر الطبيعية، كما يحتوي على ” الساونا ” ومركز للياقة البدنية لممارسة التمرينات الرياضية. ويتميز الفندق أيضاً بصالة بولينج من 6 ممرات تقدم الكوكتيلات والعصائر.
وارتفع عدد الشخصيات البارزة التي أوقفتها اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تشكلت مساء أمس، إلى 49 شخصية، بينهم عدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال.
ولم يستبعد المصدر أن تشمل قائمة الموقوفين أسماء أخرى “ في ظل إصرار الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده على اجتثاث جذور الفساد في البلاد ” .
كما أصدر ولي العهد أمراً بمنع الطائرات الخاصة من مغادرة السعودية وإغلاق صالات الطيران الخاص.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22227 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعز الدولة👍
القرشي[ عدد التعليقات: 1875 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياليت يتم الزج بهم في السجون العادية لأن من يفعل فعلتهم يجب أن يجرد من جميع الألقاب والإعتبارات
والمناصب لأنهم لم يراعوا حرمة اموال الشعب الذي تسببوا في فقره وبطالته وفي إرتفاع معدل الجريمة
حتى اصبحت الجرائم ترتكب نهارآ جهارآ بسبب تبعات افعالهم .
رعد ***[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 2 ساعتين
واى مسئول من امير اووزير اورجل اعمال لابد من تصريح سفر من الداخلية من اجل ان مايتلم المتعوس على خايب الرجاء مثل خاشكجى وغيرة لما يطلعوا تكثر البربرة
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3067 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهم شيء محاسبتهم على فسادهم
رعد ***[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 2 ساعتين
لوتطبق عليهم قاعدة المطلوبين . من يسلم نفسة من هذه الشلة الفاسدة يسترجع مانهبه وتقل محكوميته لان الكثير منهم ماينام الليل مثل اللى يقول .انا يخوفنى جهام الظلا ل
رعد ***[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 2 ساعتين
القرشى . كلامك درر
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله وبحمدهـ
سبحان الله العظيم
abdul[ عدد التعليقات: 698 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم ، ساعة تصفية الحسابات – المغشوشة والوهمية
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37366 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا فيما بلوا أنفسهم به ,,
,, لك يوم ياظالم واعرف حسابي معاك ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1816 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفندق مؤقت لحين استكمال التحقيقات-ثم يعرفون بعدها وين الاتجاهات-
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1816 ] نشر منذ 2 ساعتين
وللعلم الفندق الان لهم كأنه قبر تحت الارض والواحد منهم يتمنى انه في خيمه ياكل خبز ناشف ولا يكون في وضعهم وهو في الفندق-
لو كنت في قصر وفي وضعهم ينعاف -ولو تكون في صندقه امن مطمئن مرتاح اكلك ومالك حلال تشوف نفسك ملك-
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21355 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا مكان حجز والى فندق سياحي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21355 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا مكان حجز والى فندق سياحي
كان زمان[ عدد التعليقات: 1835 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحرية ليس لها ثمن ……..
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 2 ساعتين
علمتني الحياة والتجارب
أن من السياسة
ترك السياسة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37366 ] نشر منذ 1 ساعة
هو فندق سياحي ، بس مع الضروره صار مكان حجز ,, يا اختنا الكريمه ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1816 ] نشر منذ 1 ساعة
اللي يقول ليه فندق ماهو سجن
نقول مثل ماقالوا—-انزلوا الناس منازلهم -وهم الان متهمون ومن كبار القوم الفندق لهم مناسب وهذه من تقدير الحكومه لهم -والمتهم بري حتى تثبت ادانته-وبهد التحقيق من تورط على السجن ومن سلم على بيته معزز مكرم-بعد التحقيق يبدأ التوزيع كلا حسب جريمته او برأته-
عابر[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة
المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
الواقع[ عدد التعليقات: 5450 ] نشر منذ 1 ساعة
لقد أدو القسم ثم خانوا الله ثم ولي أمر المسلمين والوطن رغم أنه لا ينقصهم اي شيء من أمور الدنيا إلا أن لديهم فساد وطمع وخيانة تحية لكل غني عزيز نفس عن الحرام و كل فقير عفيف شريف مهما كانت حاجته فعلا الدنيا هذه عبر لمن اراد ان يعتبر ويكون مسلما صالحا في حياته حتى مماته
عبدالله ال مطر[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 1 ساعة
انا موظف حكومي وعندي فساد واخذت رشاوي وبعت عهده الدوله واختلست الميزانيه وتلاعبت في الاوراق وزورت تواقيع ياولد مافيه جريمه فساد ما سويتها لدرجه سرقت بيالات البوفيه حقت العمل انا انسان فاسد ومنتهي تكفون اسجنوني معاهم
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههه
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 1 ساعة
اجل سلم نفسك للجهات الأمنية
تكسب ثواب في نفسك وفي الآخرين
ههههههههههههههههههههه
عزيز وغالي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم احفظ علينا امننا وايماننا واعز ولاة امرنا
واحفظ بلادنا من كل سوء او مكروه
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 48 دقيقة
ههههههههههه
حمام سباحه بعد
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 38 دقيقة
هذا الزرت كنتل الي يقولون عنه مسجونين فيه لا أله الا الله محمد رسول الله
والله الغرف تقول أفلام كرتون من زينها اجل الربع مستانسين وماغير تقهوي وتسدح بذا السراير ولعب بالوت
ودي ارفع معروض يجلسوني فيه اسبوع عقب مايطلعون الي فيه
أتوقع ان ماخاب ظني الليله فيه يمكن مية الف ياكافي الشر
اقول الله يرزقنا الجنه بس