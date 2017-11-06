بالصور.. تعرف على المكان الذي تم توقيف الأمراء والمسؤولين المتهمين بالفساد به

علي القحطاني(صدى):

ربطت مصادر بين إيقاف الحجز بفندق “ ريتز كارلتون ” بالحي الدبلوماسي في الرياض وبين إيقاف عدد من المسؤولين والأمراء به المتهمين بالفساد حتى يتم استكمال التحقيق معهم.

ويقع الفندق الفاخر في الحي الدبلوماسي على طريق مكة المكرمة في العاصمة الرياض، ويتكون من 3 مطاعم وحمام سباحة مغطى، ويحتوي على 9 طوابق، و 492 غرفة، تضم غرف الفندق المصممة بألوان باعثة على الدفء جهاز تلفزيون إل سي دي مع القنوات الفضائية ومشغل دي في دي/سي دي، بالإضافة إلى منطقة جلوس للاسترخاء.

وتتكون وسائل الراحة في الغرف من تكييفات وميني بار، وماكينة تحضير القهوة والشاي، ومكواة وطاولة الكي. يوفر مطعم البوفيه الرئيسي لفندق ريتز كارلتون الرياض قائمة إفطار يومية، ويمكن للضيوف الاختيار ما بين المأكولات اللبنانية والإيطالية والصينية أو طلب أطباقهم المفضلة عن طريق خدمة الغرف، كما يعتبر التراس الخارجي منطقة ممتعة لتناول الشاي بعد الظهر.

ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بتشكيلة واسعة من السيجار الكوبي. يحتوي حمام السباحة على نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، لتوفر إطلالة على الحدائق ذات المناظر الطبيعية، كما يحتوي على ” الساونا ” ومركز للياقة البدنية لممارسة التمرينات الرياضية. ويتميز الفندق أيضاً بصالة بولينج من 6 ممرات تقدم الكوكتيلات والعصائر.

وارتفع عدد الشخصيات البارزة التي أوقفتها اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تشكلت مساء أمس، إلى 49 شخصية، بينهم عدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال.

ولم يستبعد المصدر أن تشمل قائمة الموقوفين أسماء أخرى “ في ظل إصرار الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده على اجتثاث جذور الفساد في البلاد ” .

كما أصدر ولي العهد أمراً بمنع الطائرات الخاصة من مغادرة السعودية وإغلاق صالات الطيران الخاص.

