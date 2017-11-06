فيديو يساعد في القبض على سائق مارس التفحيط بأحد طرق المدينة

نايف السالم(صدى):

تمكن قطاع مرور المدينة المنورة من إلقاء القبض على سائق متهور مارس ” التفحيط ” في أحد الطرق السريعة بالمدينة.

وساعد في القبض على السائق مقطع فيديو منتشر، يظهر خلاله قائد المركبة وهو يقود مركبة من طراز دودج ويمارس التفحيط في أحد الطرق السريعة في المدينة المنورة، فيما يرافقه أصحابه ويقومون بتصويره.

من جانبها، قامت إدارة مرور المدينة المنورة بالتحقق من الموقع الذي تم تصوير المقطع فيه ومن مواصفات السيارة، ومن ثم تم إلقاء القبض على المفحط وإيداعه التوقيف وحجز السيارة، تمهيداً لإصدار الحكم الخاص به عن طريق هيئة الفصل بالمخالفات المرورية.