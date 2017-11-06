الأوقاف تطالب بتركيب كاميرات مراقبة بعد سرقة مسجد ” الحارة “
قال محمد كريدي، المتحدث باسم أوقاف منطقة جازان، رفعنا للوزارة مشروع لتزويد المساجد والجوامع بكاميرات مراقبة للمحافظة على مقتنيات المساجد، وما زلنا ننتظر الموافقة على اعتماده، وجاء هذا التصريح عقب واقعة محافظة ضمد حيث قام مجموعة لصوص بسرقة جهازي تكييف من مسجد الحارة الشرقية.
وأضاف ” كريري ” أن مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة يتابع الموقع وسيتم إعداد محضر رسمي بالواقعة مع الجهات المعنية من الشرطة والمحافظة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3067 ] نشر منذ 3 ساعات
حتى بيوت الله ما سلمت من فساد الحراميه
لا حول ولا قوة الا بالله
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 3 ساعات
ي ليت توضع وترتبط بوزارة الداخلية راساً
من الفساد
ومن بعض المتشددين
يمسك المايك لا تصريح من الجهات المختصة
وتحريض وسياسة وحكي فاضي