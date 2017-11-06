الأوقاف تطالب بتركيب كاميرات مراقبة بعد سرقة مسجد ” الحارة “

حسن الجعفري(صدى):

قال محمد كريدي، المتحدث باسم أوقاف منطقة جازان، رفعنا للوزارة مشروع لتزويد المساجد والجوامع بكاميرات مراقبة للمحافظة على مقتنيات المساجد، وما زلنا ننتظر الموافقة على اعتماده، وجاء هذا التصريح عقب واقعة محافظة ضمد حيث قام مجموعة لصوص بسرقة جهازي تكييف من مسجد الحارة الشرقية.

وأضاف ” كريري ” أن مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة يتابع الموقع وسيتم إعداد محضر رسمي بالواقعة مع الجهات المعنية من الشرطة والمحافظة.