خيوط العنكبوت تستخدم في تنظيف ميكروفونات الجوال

متابعات(صدى):

توصلت دراسة أجريت في جامعة بينجهامتون بولاية نيويورك الأمريكية، إلى إمكانية استخدام الألياف الدقيقة مثل خيوط العنكبوت في تحسين جودة الميكروفونات المستخدمة في الهواتف المحمولة وأجهزة مساعدة الصم وضعاف السمع.

ونشر الباحثان رون مايلز وجيان تشو -مؤخراً- دراسة تحت عنوان ” استشعار التذبذبات في تيار الهواء بواسطة خيوط العنكبوت ” ، وتهدف هذه الدراسة إلى تصنيع نوعية أفضل من الميكروفونات المستخدمة في أجهزة مساعدة ضعاف السمع مقارنة بالميكروفونات التي تعمل بأنظمة الضغط التقليدية.

ويوضح الباحث رون مايلز فكرة الدراسة الجديدة قائلاً: ” نحن نستخدم طبلة الأذن التي تلتقط اتجاه الصوت اعتماداً على الضغط؛ في حين أن معظم الحشرات تسمع في الحقيقة اعتماداً على شعرها “؛ بمعنى أن خيوط العنكبوت يمكنها التقاط سرعة الهواء بدلاً من ضغط الهواء.

وتمتلك حشرات الذباب والبعوض والعناكب شعراً دقيقاً على أجسامها يتحرك مع تحرك موجات الصوت التي تنتقل عبر الهواء، وهذه هي الفكرة التي يريد ” مايلز ” تطويعها من أجل اختراع نوعيات أفضل من الميكروفونات.