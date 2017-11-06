الإعدام لخليجي عذب زوجته حتي الموت
قضت الهيئة القضائية في محكمة الشارقة الشرعية، بالإعدام قصاصاً بحق خليجي أدين بقتل زوجته (25 عاماً)، عربية الجنسية، في شقتهما بمنطقة النهدة في الشارقة، بعد تمسك أولياء الدم بالقصاص ورفضهم قبول الدية، على أن ينفذ الحكم بالطريقة المتاحة في الدولة بحضور ولي الدم أو من ينوب عنه شرعاً.
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات في شرطة الشارقة من الزوج، يفيد باكتشافه عند عودته إلى البيت زوجته متوفاة في فراشها، وبوصول فرق من المختبر الجنائي والطب الشرعي ووكيل النيابة، تبين وجود كدمات وآثار ضرب في مناطق مختلفة من الجسم، وخلال استجواب المُدان أكد أنه اعتدى بالضرب على زوجته عقب عودته للمنزل لخلاف بينهما، مشيراً في أقواله التي أدلى بها في التحقيقات إلى أنه خرج وعاد في اليوم التالي، وكانت المجني عليها تعاني من تعب شديد وارتفاع حاد في درجة الحرارة، ليكتشف عند دخوله الغرفة للاطمئنان عليها أنها ميتة وعلى الفور اتصل بالشرطة.
وأظهر تقرير الشرطة أن الزوج اتصل بهم الساعة الواحدة ليلاً ليبلغ عن وجود وفاة، وبالانتقال إلى الموقع تمت مشاهدة المجني عليها على السرير وعليها أثر اعتداء بالضرب، وعليه تم إخطار وكيل النيابة، وتم على إثر ذلك نقل الجثة إلى المختبر الجنائي لمعرفة أسباب الوفاة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22227 ] نشر منذ 3 ساعات
يستاهل
عجلو بقصاصه ليكون عبرة للأزواج المتعنترين.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3067 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
شرع الله قائم على كل مجرم
كان زمان[ عدد التعليقات: 1835 ] نشر منذ 2 ساعتين
بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين …….
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2373 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسن القصاص له
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37366 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5986 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يبشركم بالخير عقبال كل اللي عندنا يأخذون جزاهم الشرعي
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 1 ساعة
بشر القاتل بالقتل
ولو بعد حين