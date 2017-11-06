الإعدام لخليجي عذب زوجته حتي الموت

أبو ظبي(صدى):

قضت الهيئة القضائية في محكمة الشارقة الشرعية، بالإعدام قصاصاً بحق خليجي أدين بقتل زوجته (25 عاماً)، عربية الجنسية، في شقتهما بمنطقة النهدة في الشارقة، بعد تمسك أولياء الدم بالقصاص ورفضهم قبول الدية، على أن ينفذ الحكم بالطريقة المتاحة في الدولة بحضور ولي الدم أو من ينوب عنه شرعاً.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات في شرطة الشارقة من الزوج، يفيد باكتشافه عند عودته إلى البيت زوجته متوفاة في فراشها، وبوصول فرق من المختبر الجنائي والطب الشرعي ووكيل النيابة، تبين وجود كدمات وآثار ضرب في مناطق مختلفة من الجسم، وخلال استجواب المُدان أكد أنه اعتدى بالضرب على زوجته عقب عودته للمنزل لخلاف بينهما، مشيراً في أقواله التي أدلى بها في التحقيقات إلى أنه خرج وعاد في اليوم التالي، وكانت المجني عليها تعاني من تعب شديد وارتفاع حاد في درجة الحرارة، ليكتشف عند دخوله الغرفة للاطمئنان عليها أنها ميتة وعلى الفور اتصل بالشرطة.

وأظهر تقرير الشرطة أن الزوج اتصل بهم الساعة الواحدة ليلاً ليبلغ عن وجود وفاة، وبالانتقال إلى الموقع تمت مشاهدة المجني عليها على السرير وعليها أثر اعتداء بالضرب، وعليه تم إخطار وكيل النيابة، وتم على إثر ذلك نقل الجثة إلى المختبر الجنائي لمعرفة أسباب الوفاة.