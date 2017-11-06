الهلال يسافر لليابان لمواجهة الإياب

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن نادي الهلال قرر إقامة معسكر الإعدادي مبكرا لمواجهة إياب النهائي فور انتهاء مباراة الذهاب وذلك بسبب الأجواء الباردة التي تمر بها العاصمة اليابانية طوكيو.

وأوضحت المصادر أن درجة الحرارة في اليابان ستصل إلى خمس درجات مئوية أثناء مواجهة الإياب يوم 25 نوفمبر الجاري على أرضية استاد السايتاما ‏وسيتدرب الفريق الهلالي قبل مواجهة النهائي على ملاعب تدريبات خاصة في العاصمة اليابانية طوكيو وفرتها إدارة الكرة .

وأشارت المصادر أن ملعب السايتاما يعتبر أول ملعب ياباني احتضن مواجهة كروية للمملكة في مونديال 2002 بين منتخبي المملكة والكاميرون ويبعد عن العاصمة طوكيو زهاء الساعة باستخدام الميترو.

وأضافت المصادر أن إدارة الهلال وفرت طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق من الرياض بعد انتهاء مباراة الذهاب التي ستقام على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.