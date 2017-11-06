بالصور.. ” الأمر بالمعروف ” تختتم برنامجًا تدريبيًا بالطائف

إبراهيم الزهراني(صدى):

اختتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة برنامجاً تدريبياً بمحافظة الطائف بعنوان (تنمية المهارات العلمية في مكافحة السحر) شارك فيه (٢٧) عضوًا ميدانياً من منسوبي هيئة منطقة مكة المكرمة واستمر (٥) أيام.

وتسلم المشاركون في البرنامج شهادات الحضور من رئيس هيئة محافظة الطائف الشيخ يحيى بن علي الحازمي،

الذي عبر عن شكره لمدرب البرنامج على ما قدم من محاور أضافت مهارات جديدة للمتدربين وثنى بالشكر لفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة على هذه الدورات التي تزيد في بناء مهارات منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنمي قدراتهم العملية والميدانية.

من جانبه أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، بجهود إدارة التطوير بالفرع على ما يقومون به في إعداد وتنظيم مثل هذه الدورات التي تحظى بمتابعة ودعم من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وتحدث بصمات تطويرية على العمل الميداني باذن الله.

