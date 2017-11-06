مدير تعليم عسير يعزي في وفاة الأمير منصور بن مقرن

محمد بن طحيطح (صدى):

تقدم مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، ونيابة عن الأسرة التعليمية في المنطقة، بالعزاء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وإلى الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وإلى أمير منطقة عسير فيصل بن خالد، في وفاة الأمير منصور بن مقرن؛ إثر تحطم الطائرة التي كانت تقله وهو يؤدي واجبه ويخدم وطنه، رحمه الله.

كما قدّم ” آل كركمان ” أحرّ التعازي لذوي المسؤولين والمرافقين لنائب أمير عسير؛ سائلاً المولى أن يتغمد الجميع بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يجزيهم خير الجزاء؛ لقاء ما قدموه لهذا الجزء الغالي من وطنهم.