تعرف على قيمة خسائر الأمير الوليد بن طلال بعد 24 ساعة من توقيفه
شهدت أسهم شركة المملكة القابضة المملوكة لرجل الأعمال الملياردير الوليد بن طلال تراجعاً، حيث خسرت بحسب مؤشرات أولية ما قيمته 750 مليون دولار، بعدما اُوقف أول أمس السبت، في إطار عملية مكافحة الفساد في المملكة.
وتدهور سهم شركة المملكة القابضة بعدما انخفض بنسبة 9.9 في المائة، قبل أن تغلق على انخفاض أمس الأحد نسبته 7.6 في المائة في الرياض.
يذكر أن الأمير الوليد يمتلك نسبة 95 في المائة في شركة المملكة القابضة، والتي تملك حصصاً بشركات عالمية مثل مجموعة “سيتي” وتويتر، وآبل، وفندق بلازا في نيويورك.
أما نسبة الـ5 في المائة المتبقية من الشركة، فهي مطروحة في السوق السعودية. ويُذكر، أن قيمة شركة المملكة القابضة بلغت حوالي 10 مليارات دولار، قبل هبوط سعر الأسهم بعد الأحداث الأخيرة.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم انصر سيدي ولي العهد المعظم
الأمير محمد بن سلمان آل سعود
اللهم وفقه وسدد ع الحق خطاهـ
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3067 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم احفظ بلادنا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22227 ] نشر منذ 3 ساعات
جاكم كلامي الحين.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم وفق ولاة امورنا لما تحب وترضى
اللهم وفق ولي امرنا سيدي ومولاي
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المعظم
ثم ولي العهد البطل الشجاع رجل الإ صلاح وقامع الفساد
سيدي الأمير محمد بن سلمان آل سعود المعظم
اللهم احفظهم يارب العالمين وع طريق الخير سدد خطاهم
كتب بعض الولاة لـعمر بن عبد العزيز كتاباً إليه فقال: أما بعد: فإن مدينتنا قد خربت، فإن رأى أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالاً نرمِّمها به.
فوقَّع في كتابه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وقال: أما بعد: فحصِّنها بالعدل -الله أكبر!- ونقِّ طرقها من الظلم، فإن ذلك مَرَمَّتها، والسلام.
روي أن الحجاج حبـس رجلاً في حبـسه أياماً، فكتب ذلك الرجل إلى الظالم الحجاج وقال : يا حجاج! قد مضى من بؤسنا أيام -ومن نعيمك أيام، والموعد القيامة، والسجن جهنم، والحاكم لا يحتاج إلى بينة. ثم كتب في آخرها:
ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غداً عند الإله مَن الملومُ
أما والله إن الظلم لؤمٌ وما زال الظلوم هو الملومُ
سينقطع التلذذ عن أناسٍ أداموه وينقطع النعيمُ
إلى الديان يوم الدين نمضـي وعند الله تجتمع الخصومُ
ويروى عن الصاحب بن عباد أنه كان ملكاً من ملوك الأندلس متغطرساً جباراً صاحب مُلك عظيم، لدرجة أن زوجته يوماً من الأيام عندما فتحت النافذة نظرت وطالعت فنظرت إلى نساء وهن يزرعن، فيخُضْن في الماء والطين، فقالت: يا ليتني أخوض معهن في الماء والطين.
فأراد الملك أن يعطيها ما يعجبها، فجاء بماء الورد وخلطه بتراب المسك -اسمع إلى القوة والمال- ثم جاء بها وبناتها وجواريها حتى يسرِنَ في هذا الماء فرحاً وسروراً.
وما إن مرت الأيام والليالي حتى أصيب بدعوة مظلوم، وإذا به يصبح سجيناً في جزيرة من الجزر البعيدة في البحر، وإذا ببناته أصبحن يتكففن الناس على الأبواب يطلبن اللقمة واللقمتين، وإذا بزوجته تلك التي خاضت في ماء الورد وتراب المسك أصبحت تخيط الملابس للناس من الجوع، ومن ضيق ذات اليد، فقال الملك لوالده ذات ليلة وهو مسجون معه في البحر: يا أبتي! أما ترى ما حلَّ بنا؟ بأي سببٍ هذا الذي حلَّ بنا؟!
فقال الوالد: يا بُنَيَّ! دعوة مظلوم سرت في الليل ونحن نيام.. (وعزتي وجلالي لأنصرك ولو بعد حين) .
وكتب أحد الولاة للخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يطلب مالاً كثيراً ليبني سوراً حول عاصمة الولاية.
فأجابه عمر: وبماذا تنفع الأسوار؟؟ حصنها بالعدل ونقي طرقها من الظلم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37365 ] نشر منذ 2 ساعتين
الأخ عذاب الرحيل ,, بيض الله وجهك على هذا التعليق البليغ المفيد ,, لاعدمتك ,,
ملقوف ومالي داعي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا كله بسبب قرادة فنايل الهلال
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22227 ] نشر منذ 2 ساعتين
الناس متقلبة المزاج
قبل فترة لك تعليق شوي وتحط الوليد مع الملائكة
واليوم سبحان مغير الأقوال🤔