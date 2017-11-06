تعرف على قيمة خسائر الأمير الوليد بن طلال بعد 24 ساعة من توقيفه

طلال الغامدي(صدى):

شهدت أسهم شركة المملكة القابضة المملوكة لرجل الأعمال الملياردير الوليد بن طلال تراجعاً، حيث خسرت بحسب مؤشرات أولية ما قيمته 750 مليون دولار، بعدما اُوقف أول أمس السبت، في إطار عملية مكافحة الفساد في المملكة.

وتدهور سهم شركة المملكة القابضة بعدما انخفض بنسبة 9.9 في المائة، قبل أن تغلق على انخفاض أمس الأحد نسبته 7.6 في المائة في الرياض.

يذكر أن الأمير الوليد يمتلك نسبة 95 في المائة في شركة المملكة القابضة، والتي تملك حصصاً بشركات عالمية مثل مجموعة “سيتي” وتويتر، وآبل، وفندق بلازا في نيويورك.

أما نسبة الـ5 في المائة المتبقية من الشركة، فهي مطروحة في السوق السعودية. ويُذكر، أن قيمة شركة المملكة القابضة بلغت حوالي 10 مليارات دولار، قبل هبوط سعر الأسهم بعد الأحداث الأخيرة.