متحدث الخارجية البريطانية: صواريخ الحوثي لن تزعز استقرار المملكة

نايف السالم(صدى):

أكد صامويل إدوين متحدث الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن بريطانيا تدعم التحالف الذي تقوده المملكة لاستعادة الحكومة الشرعية في اليمن وتلتزم بالاستمرار في ذلك.

وأوضح أن الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي لن تخرق الأمن والاستقرار السعودي، كما لم تخلق الصواريخ حالة من الذعر لدى السعوديين في التسعينات، ولن تفعل ذلك سواء بالنسبة للسعوديين أو التحالف الآن.

وأوضح متحدث الخارجية البريطانية في تدوينه له على ” تويتر ” : ” أن الصواريخ القليلة التي تطلق لن تجرّنا إلى دوامة من العنف، ويجب أن تكون الردود متناسبة لإظهار أن التحالف يقف إلى جانب اليمنيين العاديين ” .