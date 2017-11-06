الزهراني تعليقا على أوامر التوقيف: بداية للقضاء على الفساد

سالم المطيري(صدى):

قال الكاتب صالح الزهراني، إن بعض من أقفوا أول أمس، كانوا يظنون أنهم فوق القانون والوطن، مشيرا إلى أن خادم الحرمين وولي عهده، لا يتحركان إلا بعد ثبوت الجرائم التي أكدتها التحريات.

وأكد أن التوقيف ما هو إلا بداية للقضاء على الفساد الذي عشش في جسد المملكة عبر سنوات طويلة من خلال تغييب الحقيقة عن الحاكم، مشيرا إلى أنه يوم تاريخي لم تشهده المملكة من قبل، فحين يتحرك خادم الحرمين لاجتثاث الفساد من جذوره فهنا لابد من وقفة.

وقال الزهراني خلال مداخلة له على قناة ” روتانا خليجية ” أمس الأحد، تعليقا على الأوامر الملكية: ” نحن أمام يوم أبيض للمخلصين.. أسود على الفاسدين، لم أنم ليلة البارحة فرحًا وابتهاجًا لهذه القرارات التاريخية، الله أكبر ظهر الحق وزهق الباطل، لقد هرمنا من أجل هذه اللحظات التاريخية ” .