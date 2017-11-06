الوضع آمن شمال النماص ولا توجد أي هزات أرضية

محمد بن طحيطح (صدى):

أكد طارق أبا الخيل، المتحدث باسم المساحة الجيولوجية، أمس الأحد، أن الوضع شمال النماص آمن ولا يدعو للقلق والخوف، كما نفى حصول أي هزات أرضية جديدة .

وقال ” أبا الخيل ” إن ” وحدة التوعية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين التابع لهيئة المساحة الجيولوجية أجلت جدولة زيارتها للتوعية بالزلازل في مكة المكرمة واتجهت إلى النماص التي شهدت خلال اليومين الماضيين هزتين زلزاليتين، للتفاعل مع الحدث وليس للترهيب أو بث الخوف بل من أجل التوعية في كيفية التصرف عند حدوث الزلزال وبعده “.

وأشار إلى أن وحدات الرصد الزلزالي في المملكة تعد من أكبر وأحدث شبكات الرصد الزلزالي في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها تعتبر من الشبكات الحديثة التي تعتمد على أحدث التقنيات المستخدمة في العالم من حيث استخدام تقنية الأقمار الصناعية أو البرامج المستخدمة بها.

ولفت المتحدث باسم المساحة الجيولوجية، إلى أن الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية تضم 225 محطة رقمية للرصد الزلزالي ومركزا لاستقبال البيانات الزلزالية، ومن ثم تحليلها، وتعتمد الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي على تقنية الاتصالات من خلال الأقمار الصناعية لنقل البيانات الزلزالية من محطات الرصد الموجودة في مناطق نائية ومنعزلة إلى مركز استقبال وتحليل البيانات التابع للمركز الوطني للزلازل والبراكين بالهيئة.

وأوضح ” أبا الخيل ” أن المركز الوطني للزلازل والبراكين يعمل على مدار الساعة لاستقبال وتحليل البيانات الزلزالية، والتبليغ الفوري إلى الجهات ذات الصلة، ومنها المديرية العامة للدفاع المدني.