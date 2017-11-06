أبرز قضايا الفساد المتورط فيها الملياردير محمد العمودي
ذكرت مصادر أن ايقاف الملياردير محمد حسين العمودي جاء بعد تحريات معمقة كشفت تورطه في الحصول على اعتمادات خيالية بلغت قيمتها 4 مليارات دولار من صندوق الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي لتمويل مشاريع زراعية للأرز في إثيوبيا، وبناء رصيف مينائي في إريتريا لتصدير هذا الأرز إلى السعودية.
وأوضحت أن هذه المشاريع لم يتم الوفاء بإنجازها، ما دفع الدوائر العليا إلى إيقافه وفتح التحقيق معه في هذا الملف ومجموعة من الملفات الأخرى، إلى جانب 11 أميرا ومجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين السعوديين السابقين.
وأكدت أن الأمر بإيقاف العمودي، تعتبر الضربة الثانية التي يتلقاها العمودي، بعد الضربة الأولى التي تلقاها عام 2015 بمدينة طنجة بسبب فضيحة تورطه في إفلاس مصفاة “سامير” بالمحمدية، ومسه بالأمن الطاقي للمغرب الذي تجمعه بالسعودية علاقات استراتيجية.
وأشارت وسائل إعلام مغربية أن العمودي تلقى عام 2016 أوامر صارمة من الدوائر العليا المقربة من البلاط الملكي في السعودية بضرورة تسوية وضعيته المالية مع الحكومة المغربية، وتسديد ديونه لها المتراكمة البالغة أزيد من 4.4 مليار دولار، وهي التعليمات التي لم يتقيد بها الملياردير العمودي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22227 ] نشر منذ 3 ساعات
أتمنى بعد ماتتم محاكمتهم
تسحب عليهم الجنسية وكلن يروح لديرة هله
هؤلاء ضرو باالوطن.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 3 ساعات
ربما دعوة مظلوم في جنح الليل
غفلوا عنها فستجاب الله له
سبحان الله وبحمدهـ
سبحان الله العظيم
اللهم لا شماته
رعد ***[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 3 ساعات
المشكلة انه شايب ياحيف على الرجاجيل والله يا توسيخ سمعة اولادك ماتغسلها مليا راتك
القرشي[ عدد التعليقات: 1875 ] نشر منذ 3 ساعات
اخوي القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم صدقت والله يا غالي فعلآ يجب كل من يثبت عليه الفساد من
المتجنسين بسحب الجنسية منهم ومن ابنائهم ومصادرة جميع مايملكون وجميع ما يملك ابنائهم وزوجاتهم .
وترحيلهم على وطنهم الأم حفايا كما اتونا حفايا ولم يراعوا حرمة حق الوطن الذي اواهم ووفر لهم العيش الكريم
حتى اصبحوا من اغنياء العالم ورغم كل هذا خانوا ولاة الأمر والوطن والمواطن وامثال هؤلاء لا عهد ولاذمة ولا
ضمير لهم وتخليص البلاد والعباد منهم واجب يجب تنفيذه اليوم قبل الغد .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلا أنه الفساد المطلق !!! بعد تحريات معمقة كشفت تورطه في الحصول على اعتمادات خيالية بلغت قيمتها 4 مليارات دولار من صندوق الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي لتمويل مشاريع زراعية للأرز في إثيوبيا وبناء رصيف مينائي في إريتريا لتصدير هذا الأرز إلى السعودية !!!! أين الارز ؟ واين الميناء ولماذا أثيوبيا ومن المعروف ان لديها جفاف رهيب فى شرق أثيوبيا من سنوات !!! والارز يحتاج الى مياه كثيفة للغاية كان من الاولى له عمل المشروع فى جنوب الهند !! ثم اين التقرير عن هذا المشروع الخيالى وقيمتة 4 مليارات دولار من مولت من صندوق الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي لتمويل مشاريع زراعية للأرز في إثيوبيا وبناء رصيف مينائي في إريتريا لتصدير هذا الأرز إلى السعودية وأين التسوية النهائية لتسوية وضعيته المالية مع الحكومة المغربية وتسديد ديونه لها المتراكمة البالغة أزيد من 4.4 مليار دولار وهي التعليمات التي لم يتقيد بها الملياردير العمودي !!! ديونة تقارب ال 9 مليارات دولار تقريبا أنه الفساد المطلق .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37366 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم لا شماته ,,
,, ماطار طير وارتفع إلا كما طار وقع ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22227 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله أقوله صادق
بعد مايقضون محكومياتهم الباص🚃
وعطو كل واحد عصى يشيلها على كتفه ويربط قشه فراس العصايه وراه
ويروح يتوكل ع الله
يرجع لديرته منتف مثل ماجاء منها منتف
إن كان في وقفه صادقه وحازمه
لأجتثاث الفساد
لأن لو جلسو ف الوطن
ماتأمن غدرهم والحقد الي فقلوبهم
ولن نكون بمأمن من شرورهم وشرور اولادهم
وبيخططون للأنتقام
فأحسن شي
الباص ومع السلامة.
جابر عثرات الكرام[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولما تطلب قرض زراعي يقولون مافى تطلب قرض تراه قرض لبناء منزل يوجهونك للبنوك ليتم ابتزازك
يا ناس نحن ابناء الوطن اقسم بالله ابناء الوطن ان لم نعطى الوطن لاخير فينا ومع ذلك يفضل فى وطنى ان يعطوا المتجنس جميع الاغراءات وابن الوطن ليس لديه حتى منزل محرووووم المواطن من المنزل ليه يا وطني الاجنبي يعطى جميع المحفزات للسرقة والموطن يحرم من قطعة ارض يسكن هو وابناءه فيها والقروض من صندوق العقار نحرم منه لماذا يا وطني ( اقتلو الفاسدين ) اقتلو المرتشين صلبو من سرق وتجاوز حدوده من المتنفذين
وهبو المناصب والاموال والراحة النفسيه والكرامه لهم ولابنائهم واموال تتدفق عليهم ليعيشو هم وابنائهم قرون دون حاجة ومع ذلك ينهبون ويسرقون ويرتشون ( العساف ) وغيره منزله يكفى للعيش به 50 اسره سعوديه
ومع ذلك ارتشى ( انا ابن وطن واريد منزل لى ولابنائي اريد قرض لا اريدها صدقة قرض اسدده لكي ابنى منزل لابنائي ( اين اذهب ) ؟؟؟؟؟
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3067 ] نشر منذ 2 ساعتين
نهشو البلد بالمشاريع الوهميه عليهم من الله ما يستحقون
يجب محاسبتهم على فسادهم وسرقتهم للبلد
ناصر6[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 2 ساعتين
مبلغ ضخم جدا اريع مليارات لاحول ولاقوة الا بالله
الله يقوي الامير محمد بن سلمان وينصرة
X[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 2 ساعتين
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة وسيغلبون
النخيش[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 2 ساعتين
للاسف ان تدفع مليارات من صناديق الدوله قروض لرجال اعمال فاسدين لماذا لاتؤسس الصناديق الحكوميه شركات تابعه للدوله تتولى رعايه المشاريع بنفسها والحفاظ على اموالها المشكله فساد بعض المسئولين واللتي انكشف بعضهم يستغل المنصب لتمرير قروض وعقود لصالح معارفه واقربائه على حساب المال العام والوطن الان نحن في زمن سلمان الحزم ذهب الزمن الفوضوي نتمنى الاستمرار على هذا الاصلاح حتى القضاء على الفساد والشعب خلف الملك وولي عهده الامين
رااايق[ عدد التعليقات: 2946 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا .. وتلقى البعض منهم ينفخ ويتعالى عليك ولا حتى يقابلك لأنك أنسان شريف وعلى قد حالك ..!!
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وهو في الأساس يرشي أو مرتشي وحرامي وفاسد هاااااااااع هع .. يااا الفاسد ههههههههه
الجهني[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
سلمان العز ومحمد العز حفظكم ربي توكلو على الله الله انقذ البلاد والعباد والأمه والمقدسات بفضل الله ثم بكم نحن معكم وسمعا وطاعة بذمتنا بيعة لكم