عروس تحتجز المعازيم بحفل زفافها وتستدعي لهم الشرطة

عمان(صدى):

احتجزت عروس أردنية، جميع الحضور أثناء حفل زفافها، وأستدعت لهم الشرطة ، بعدما تعرضت للسرقة في قاعة أفراح بالعاصمة الأردنية عمان.

وأقدم أحد الحضور، حسب صحف أردنية، على سرقة بعض المصوغات الذهبية من حقيبة العروس الخاصة، مستغلا انشغالها في تفاصيل وترتيبات حفل الزفاف، وطلب أهل العروس من أمن القاعة منع خروج أي من الضيوف خارج القاعة، إلى حين وصول الشرطة للتحقيق في الحادث، وسط نوبة بكاء انتابت العروس.

وحضرت قوات الأمن إلى القاعة وباشرت التحقيق في ملابسات السرقة.