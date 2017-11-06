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عروس تحتجز المعازيم بحفل زفافها وتستدعي لهم الشرطة

عروس تحتجز المعازيم بحفل زفافها وتستدعي لهم الشرطة
عمان(صدى):

احتجزت عروس أردنية، جميع الحضور أثناء حفل زفافها، وأستدعت لهم الشرطة ، بعدما تعرضت للسرقة في قاعة أفراح بالعاصمة الأردنية عمان.

وأقدم أحد الحضور، حسب صحف أردنية، على سرقة بعض المصوغات الذهبية من حقيبة العروس الخاصة، مستغلا انشغالها في تفاصيل وترتيبات حفل الزفاف، وطلب أهل العروس من أمن القاعة منع خروج أي من الضيوف خارج القاعة، إلى حين وصول الشرطة للتحقيق في الحادث، وسط نوبة بكاء انتابت العروس.

وحضرت قوات الأمن إلى القاعة وباشرت التحقيق في ملابسات السرقة.

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3067 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههههههه ليله حرامية

[ عدد التعليقات: 37365 ] نشر منذ 2 ساعتين

وافضيحة اللي سرقهن ,,

,, اخيه واعيباه ، ألا يستحي ؟؟

[ عدد التعليقات: 5755 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله المستعان بدل مايهدونها سرقوها😁😊

[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 2 ساعتين

جت العروسة تفرح ملقتش لها مطرح»

[ عدد التعليقات: 1834 ] نشر منذ 2 ساعتين

أنقلب الزواج نكد عليهم …….. اللهم لك الحمد ……

[ عدد التعليقات: 1816 ] نشر منذ 24 دقيقة

الحرامي اساء للجميع ولا راح يكتشفونه- تحصله رماها في اي مكان وخرج مع الناس اللي خرجت-الا لو سرى قبل اكتشاف الحاله-واللي معه ذهب ولا فلوس يخليها مهمله للرائح والجاي ياعروسه-

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