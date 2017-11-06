عروس تحتجز المعازيم بحفل زفافها وتستدعي لهم الشرطة
احتجزت عروس أردنية، جميع الحضور أثناء حفل زفافها، وأستدعت لهم الشرطة ، بعدما تعرضت للسرقة في قاعة أفراح بالعاصمة الأردنية عمان.
وأقدم أحد الحضور، حسب صحف أردنية، على سرقة بعض المصوغات الذهبية من حقيبة العروس الخاصة، مستغلا انشغالها في تفاصيل وترتيبات حفل الزفاف، وطلب أهل العروس من أمن القاعة منع خروج أي من الضيوف خارج القاعة، إلى حين وصول الشرطة للتحقيق في الحادث، وسط نوبة بكاء انتابت العروس.
وحضرت قوات الأمن إلى القاعة وباشرت التحقيق في ملابسات السرقة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3067 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههه ليله حرامية
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22227 ] نشر منذ 3 ساعات
خلاص دامكم حجزتوهم وبلغتو الشرطة
خلوهم يروحون
تلقون المسروقات مدسوسة فاالكنب ولا تحت الفرش.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37365 ] نشر منذ 2 ساعتين
وافضيحة اللي سرقهن ,,
,, اخيه واعيباه ، ألا يستحي ؟؟
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5755 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان بدل مايهدونها سرقوها😁😊
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 2 ساعتين
جت العروسة تفرح ملقتش لها مطرح»
كان زمان[ عدد التعليقات: 1834 ] نشر منذ 2 ساعتين
أنقلب الزواج نكد عليهم …….. اللهم لك الحمد ……
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15264 ] نشر منذ 31 دقيقة
ما تنلام مسكينه ،
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1816 ] نشر منذ 24 دقيقة
الحرامي اساء للجميع ولا راح يكتشفونه- تحصله رماها في اي مكان وخرج مع الناس اللي خرجت-الا لو سرى قبل اكتشاف الحاله-واللي معه ذهب ولا فلوس يخليها مهمله للرائح والجاي ياعروسه-