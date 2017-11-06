بالفيديو.. فنان يتسبب في انسحاب مذيعة على الهواء
انسحبت المذيعة الكويتية غنيمة دشتي من الاستوديو على الهواء عقب اصابتها بنوبة بكاء بسبب الفنان دريع الهاجري .
حيث دخلت مذيعة تليفزيون ” العدالة ” الكويتي غنيمة دشتي، في نوبة من البكاء وانسحبت من الاستوديو، لأنها لم تتمالك نفسها أثناء غناء رديع الهجري أغنية ترتبط عندها بذكريات معينة على ما يبدو، حيث طلب زميلها في تقديم البرنامج من المخرج أن يوقف البث.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3067 ] نشر منذ 3 ساعات
تبكي من اغنية
لا حول ولا قوة الا بالله
حلم السنين[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 3 ساعات
ماتحمل كذاا …
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 3 ساعات
بكت شكله قلب عليها
دفاتر الذكريات والمواجع والأحزان
الذكريات صدى النسيان
لا ينساها الأوفياء
ابو راكان[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يالحب الي ما أنسا في القلب محفور بدريل
ليش تنبش الماضي كل على قلبه سرا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22227 ] نشر منذ 3 ساعات
حتى أنا تأثرت وبغيت أنسحب من التعليقات
😭😭😭
جالس يونون كنه مسخن🤒
قم بس قم
كان زمان[ عدد التعليقات: 1835 ] نشر منذ 2 ساعتين
أكيد لها ذكرى …….
هكذا هم المحبين …. أي أغنية أو حدث يذكرهم بالماضي …
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37366 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله والشكر ,,
,, ايش هاالبلاوي على آخر الزمن ؟؟
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15264 ] نشر منذ 27 دقيقة
هههههههههههههههه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1816 ] نشر منذ 21 دقيقة
هذا لاقالوا
عزف على الوتر الحساس