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بالفيديو.. فنان يتسبب في انسحاب مذيعة على الهواء

بالفيديو.. فنان يتسبب في انسحاب مذيعة على الهواء
خالد الظفيري(صدى):

انسحبت المذيعة الكويتية غنيمة دشتي من الاستوديو على الهواء عقب اصابتها بنوبة بكاء بسبب الفنان دريع الهاجري .

حيث دخلت مذيعة تليفزيون ” العدالة ” الكويتي غنيمة دشتي، في نوبة من البكاء وانسحبت من الاستوديو، لأنها لم تتمالك نفسها أثناء غناء رديع الهجري أغنية ترتبط عندها بذكريات معينة على ما يبدو، حيث طلب زميلها في تقديم البرنامج من المخرج أن يوقف البث.

 


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3067 ] نشر منذ 3 ساعات

تبكي من اغنية

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 3 ساعات

بكت شكله قلب عليها
دفاتر الذكريات والمواجع والأحزان
الذكريات صدى النسيان
لا ينساها الأوفياء

[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يالحب الي ما أنسا في القلب محفور بدريل

ليش تنبش الماضي كل على قلبه سرا

[ عدد التعليقات: 1835 ] نشر منذ 2 ساعتين

أكيد لها ذكرى …….
هكذا هم المحبين …. أي أغنية أو حدث يذكرهم بالماضي …

[ عدد التعليقات: 37366 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله والشكر ,,

,, ايش هاالبلاوي على آخر الزمن ؟؟

[ عدد التعليقات: 1816 ] نشر منذ 21 دقيقة

هذا لاقالوا
عزف على الوتر الحساس

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