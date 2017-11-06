بالفيديو.. فنان يتسبب في انسحاب مذيعة على الهواء

خالد الظفيري(صدى):

انسحبت المذيعة الكويتية غنيمة دشتي من الاستوديو على الهواء عقب اصابتها بنوبة بكاء بسبب الفنان دريع الهاجري .

حيث دخلت مذيعة تليفزيون ” العدالة ” الكويتي غنيمة دشتي، في نوبة من البكاء وانسحبت من الاستوديو، لأنها لم تتمالك نفسها أثناء غناء رديع الهجري أغنية ترتبط عندها بذكريات معينة على ما يبدو، حيث طلب زميلها في تقديم البرنامج من المخرج أن يوقف البث.