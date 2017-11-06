بالصور.. جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء بالحرمين ومساجد المملكة

نايف السالم(صدى):

أدى جموع المصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي ومختلف مساجد المملكة صباح اليوم الإثنين صلاة الاستسقاء اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذاً للتوجيه الملكي الكريم بهذا التوجيه .

وتقدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل جموع المصلين بالمسجد الحرام، حيث أم المصلين الشيخ الدكتور عبدالله الجهني .

وفي المسجد النبوي أدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء، يتقدمهم أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، وأم المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح البدير، مشيراً إلى أنه أن من أسباب نزول الغيث كثرة الاستغفار إذ يمحو الله به الذنوب وينزل به الغيث مدراراً.