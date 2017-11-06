بالصور.. جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء بالحرمين ومساجد المملكة
أدى جموع المصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي ومختلف مساجد المملكة صباح اليوم الإثنين صلاة الاستسقاء اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذاً للتوجيه الملكي الكريم بهذا التوجيه .
وتقدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل جموع المصلين بالمسجد الحرام، حيث أم المصلين الشيخ الدكتور عبدالله الجهني .
وفي المسجد النبوي أدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء، يتقدمهم أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، وأم المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح البدير، مشيراً إلى أنه أن من أسباب نزول الغيث كثرة الاستغفار إذ يمحو الله به الذنوب وينزل به الغيث مدراراً.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3067 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم ارحمنا بالمطر واجعله سقيا خير وبركه
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 3 ساعات
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عاشر عشرة رهطٍ من المهاجرين عند رسول الله ، فأقبل علينا رسول الله بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهنّ: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابْتُلُوا بالطواعين والأوجاع ـ أي: الأمراض ـ التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قومٌ المكيالَ إلا ابتلوا بالسنين وشدة المَؤُونة وجَوْر السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا مُنِعُوا المطر القطر من السماء ولولا البهائم لم يُمطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلّط الله عليهم عدوًّا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم.