دعوة العاملات بالقطاع الخاص للتسجيل في برنامج ” قرة ” لضيافة الأطفال

طلال الغامدي(صدى):

وجهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، دعوتها إلى العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في برنامج دعم ضيافات الأطفال (قرّة) من خلال البوابة الالكترونية للبرنامجهنا .

ومن جانبه، قال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي للوزارة، إن “البرنامج يغطي جميع مناطق المملكة وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة”.

وأضاف أن ” هدف، يتحمل80% من تكلفة ضيافة الأطفال بحد أقصى وهو ما يعادل 800 ريال شهريًا للطفل الواحد، وبحد اقصى طفلين للمستفيدة “.

ويمكن التعرف على خدمات البوابة التي تشمل المراكز المرخصة والمناسبة لضيافات الأطفال، إضافة إلى التعرف على طريقة الحصول على الدعم، بعد التحقق من أهلية المتقدمة.

كما يهدف البرنامج إلى تمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، فضلاً عن زيادة مراكز ضيافات الأطفال وتطوير وتحسين مستوى الجودة في تلك المراكز واستحداث نماذج من خدمات ضيافة الأطفال كمراكز ضيافات الاطفال المنزلية.

ويأتي برنامج ” قرّة ” الذي أطلقته مؤخرًا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني في دعم المرأة العاملة ومساعدتها في تذليل العقبات التي تواجهها.