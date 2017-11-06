والدة طفلة مصابة بسرطان الدم تناشد ولاة الأمر لإنقاذ حياتها

نايف السالم(صدى):

” كلي أمل في الله، ثم في ولاة الأمر، أن يتم توفير سرير بشكل عاجل حتى تتلقى فلذة كبدي منيرة؛ العلاج المناسب لإنقاذ حياتها ” . هكذا طالبت والدة الطفلة منيرة عايض الروقي؛ البالغة من العمر عامين، المصابة بسرطان الدم، مساعدتها في علاج ابنتها؛ بتوفير سرير في مستشفى الملك فيصل التخصُّصي.

وأضافت الأم المكلومة، أنها توجد منذ مساء أمس في قسم الطوارئ بمستشفى الملك فيصل التخصُّصي بعد أن دخلت عن طريقه بحثاً عن علاج لطفلتها التي نهش المرض جسدها النحيل.

وأشارت إلى أنه ” تمت مخاطبة مستشفى الملك فيصل التخصُّصي منذ أسبوعين، وصدرت موافقة مبدئية إلا أن عدم توافر سرير حال دون ذلك “.

وأوضحت والدة الطفلة منيرة، أن طفلتها أصيبت بالمرض منذ ما يقارب شهراً؛ مبينة أنها تلقت العلاج في بادئ الأمر في مستشفى قوى الأمن بالرياض ومكثت فيه كل تلك المدة إلا أنه ولعدم توافر العلاج المناسب تمّ إخراجها.