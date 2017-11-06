السبهان: لبنان بعد الاستقالة لن يكون أبدا كما قبلها
أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان أن لبنان بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري لن يكون ابدا كما قبلها.
وقال السبهان في تغريدة له عبر حسابه في ” تويتر “: لبنان بعد الاستقالة لن يكون ابدا كما قبلها، لن يقبل ان يكون بأي حال منصة لانطلاق الارهاب الى دولنا وبيد قادته ان يكون دولة ارهاب او سلام “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37365 ] نشر منذ 4 ساعات
دام حزب الشيطان جاثم على صدورهم ,, ماراح تصلح امورهم ,,
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ 3 ساعات
معالى وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان الموقر حسب تغريدة معاليك عبر حسابك في ” تويتر “: لبنان بعد الاستقالة لن يكون ابدا كما قبلها” نعم أريد ان أكمل البقية نيابة عنك ” لبنان بعد الاستقالة لن يكون ابدا كما قبلها وسوف يكون الى الافضل أنشاء الله حيث نتمنى الخير والتنمية لجميع الدول العربية والاسلامية”
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3067 ] نشر منذ 3 ساعات
حزب اللات لا بد ان يستأصل لتنعم لبنان بالحياه
حسن زميرة تمادى وهو عميل وحامي اسرائيل في المنطقة نباح بشار