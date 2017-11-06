السبهان: لبنان بعد الاستقالة لن يكون أبدا كما قبلها

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان أن لبنان بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري لن يكون ابدا كما قبلها.

وقال السبهان في تغريدة له عبر حسابه في ” تويتر “: لبنان بعد الاستقالة لن يكون ابدا كما قبلها، لن يقبل ان يكون بأي حال منصة لانطلاق الارهاب الى دولنا وبيد قادته ان يكون دولة ارهاب او سلام “.