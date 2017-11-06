بلدية صبيا تغلق 73 محلًا تجاريًا وتصادر مواد غذائية منتهية الصلاحية

حسن الجعفري(صدى):

أغلق قسم صحة البيئة ببلدية محافظة صبيا 73 محلًا تجاريًا وذلك لمخالفة الاشتراطات والأنظمة واللوائح أو لعدم الحصول على التراخيص النظامية، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها البلدية خلال شهر محرم الماضي .

وأكد رئيس بلدية صبيا سفر بن سعد آل زآحم الشهراني، أن الجولات الرقابية شملت 278 محلا تجارياً حيث تمت مصادرة كميات من المعلبات والمشروبات والزيوت والعصائر واللحوم والأسماك والدجاج والخضراوات والفواكه الفاسدة والمنتهية الصلاحية .

وأضاف أن البلدية اتخذت كافة الإجراءات النظامية في حق المخالفين حسب اللوائح والأنظمة المنظمة، فيما تم خلال تلك الفترة إزالة الكثير من البسطات العشوائية والباعة الجائلين المخالفين، مشيرا إلى أن البلدية ما زالت مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية بشكل يومي وأنه سيتم فرض الجزاءات الصارمة على المخالفين وخاصة ما يتعلق بالصحة العامة حرصا على سلامة المواطن والمستهلك ومرتادي تلك المحلات من مطاعم وبوفيهات وصوالين حلاقة وغيرها .