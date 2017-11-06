فيديو مروع لطبيب يزيل ساعة من حنجرة طفل صغير

متابعات(صدى):

داول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو مروع لطفل كاد يتعرض للاختناق، بعدما حاول بلع ساعة في فمه.

وظهر طبيب يستخدم ملقاطا طبيا لمساعدته في إزالة جسم عالق في حنجرة الطفل، حيث أصيب بالصدمة، عندما وجد أن الطفل بلع جزءا من ساعة.

ويمكن سماع الطبيب والممرضة يهدئان من روع الطفل عندما انفجر بالبكاء من شدة الألم.