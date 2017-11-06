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فيديو مروع لطبيب يزيل ساعة من حنجرة طفل صغير

فيديو مروع لطبيب يزيل ساعة من حنجرة طفل صغير
متابعات(صدى):

داول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو مروع لطفل كاد يتعرض للاختناق، بعدما حاول بلع ساعة في فمه.

وظهر طبيب يستخدم ملقاطا طبيا لمساعدته في إزالة جسم عالق في حنجرة الطفل، حيث أصيب بالصدمة، عندما وجد أن الطفل بلع جزءا من ساعة.

ويمكن سماع الطبيب والممرضة يهدئان من روع الطفل عندما انفجر بالبكاء من شدة الألم.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37366 ] نشر منذ 4 ساعات

الحمد لله على السلامه ,,

[ عدد التعليقات: 3067 ] نشر منذ 3 ساعات

اهمال الاهل

ثواني ممكن تكون كارثة للطفل

الحمد لله على السلامه

[ عدد التعليقات: 2373 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله علي سلامتة

[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ 5 دقائق

اتوقع المتسبب اخوه

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