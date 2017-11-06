تصريحات وزير الطاقة تساهم في ارتفاع أسعار النفط

عادل الحربي(صدى):

قال خالد الفالح، وزير الطاقة، عقب اجتماعه بنظرائه في روسيا وأوزبكستان وكازاخستان، إن ” هناك حاجة لمزيد من الجهد لخفض المخزونات العالمية”، مؤكدًا في الوقت ذاته رضاه عن أداء المنتجين الحالي لتحقيق التوازن بالسوق.

ومن جانبها علقت وزارة الطاقة الروسية على اللقاء في بيان رسمي جاء فيه، إن البلدان الأربعة تشعر بالارتياح إزاء خفض المخزونات التجارية العالمية من النفط، وإنها مستعدة للتعاون بشكل أعمق في هذا الصدد.

إلى جانب تلك التصريحات الداعية لتعزيز جهود المنتجين للحد من تخمة المعروض العالمي. ارتفعت أسعار النفط مدفوعة بتراجع نشاط التنقيب في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم يناير بنسبة 0.50% إلى 62.37 دولار للبرميل، وزاد ” نايمكس ” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.35% إلى 55.83 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:11 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وقالت شركة الخدمات النفطية ” بيكر هيوز ” الجمعة الماضية، إن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة انخفض ثماني منصات خلال الأسبوع الماضي.