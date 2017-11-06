الشبكات الاجتماعية وقضايا شائكة

كما فى الحال مع أى تقنية جديدة, صاحبت ظهور الشبكة الاجتماعية العديد من القضايا الشائكة التى أدخلت ملاك تلك المواقع فى دوامة من المشاكل القانونية التى شكلت أو قد تشكل بعض المعوقات فى مسيرة نمو الشبكات الاجتماعية.

من تلك القضايا قضية الخصوصية, حيث يدور نقاش شديد أن الشبكات الاجتماعية تعدت على خصوصية الفرد وغيرت مفهوم الخصوصية للفرد, فبإمكان أى شخص أن يتعرف على الكثير من خصوصيات شخص آخر بمجرد تمضية دقائق فى ملفه الشخصى. الحل لهذه المشكلة من قبل أصحاب الشبكات الاجتماعية كان إتاحة بعض الخصوصية مثل إتاحة خاصية التحكم فى عرض بعض محتويات الملف الشخصي لمجموعة معينة من الأشخاص وإضافة بعض القوانين المتعلقة بإمكانية وصول الآخرين لتلك المحتويات.

قضية أخرى مهمة كذلك, هى مفهوم السائد عند الكثير من مستخدمى شبكة الإنترنت إن الشبكات الاجتماعية لا يتم ارتديادها و استخدامها إلا مراهقين ولا تستخدم إلا لأغراض سيئة أو فى أفضل الأحوال لتمضية الوقت بدون أى فائدة مرجوة, هذا المفهوم بدأ يتلاشى تدريجيا بعد أن بدأ كثير من مستخدمى الشبكات الاجتماعية استخدام أسمائهم الحقيقية وعندما بدأ ضخ كمية محتويات مفيدة فى مواقع الشبكات الاجتماعية واستغلال البعض لها للوصول للخبرات والكفاءات من الأشخاص وتقديم عروض عمل لهم.

فى الجملة, لكل تقنية جديدة مؤيدون ومعارضون وتبقى الشبكات الاجتماعية تقدم الكثير من الخدمات والمنافع والتى لو استغلت تمام الاستغلال لتحققت منها فائدة كبيرة لكثير من مستخدمى الإنترنت.

تقوم بفكرة شبكات التواصل الاجتماعى على بناء وتفعيل المجتمعات الحية على الإنترنت حيث يتشارك الناس اهتماماتهم وأنشتطهم من خلال برمجيات تخقق صفة الاجتماعية وهى تحقق اتصالات تفاعلية باتجاهين.

وتعرف مواقع التواصل الاجتماعى بأنها عبارة عن تطبيقات تكنولوجية مستندة إلى الويب تتيح التفاعل بين الناس وتسمح لنقل البيانات الإلكترونية وتبادلها بسهولة وتوفر للمستخدمين إمكانية العثور على آخرين يشتركون فى نفس المصالح وبناء عليه ينتج عن ذلك ما يسمى بالمجتمعات الافتراضية, حيث يستطيع المستخدمون التجمع فى كيانات اجتماعية تشبه الكيانات الواقعية.

ومواقع التواصل الاجتماعى هى مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة الانترنت وقد ظهرت هذه المواقع مع جيل الثانى للويب, لتساعد الأفراد على التواصل والتفاعل فى بيئة مجتمع افتراضى يجمعهم حسب مجموعات اهتمام أو انتماء أو مشاركة فى قضية بعينها.

والشبكات الاجتماعية هى مواقع التى تعطى المستخدمين مجموعة من الخدمات على أساس تكنولوجيات الويب التى تسمح للأفراد ببناء محتوى خاص بصفحة شخصية, ونظام من العلاقات الاجتماعية المتعددة ومشاركة الآخرين والتواصل معهم من بعد دون قيود, عرض وبناء وتشكيل المحتوى فى إطار من التعاون والتفاعل من خلال مجموعة من الروابط والاهتمامات المشتركة.

ونستنتج من التعريفات السابقة أن مضمونها يتبنى فكرة تدور حول مفهوم مواقع التواصل الاجتماعى بأنة : ” عبارة عن تطبيقات تكنولوجية إلكترونية قائمة على نظم الجيل الثانى للويب لتحقيق التواصل والتفاعل بين مختلف الأفراد المنتشرين حول العالم بالمرسلات المكتوبة والمسموعة والمرئية مع تحقيق الاتصال الفورى والمرجأ بما يحقق أكبر فائدة لتجميع الشعوب فى موقع التواصل من بعد. ” والتعبير عن التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت استخدام له العديد من المصطلحات منها): موقع الشبكة الاجتماعية – وشبكات التواصل الاجتماعى – والشبكات الاجتماعية – ومواقع التواصل الاجتماعى), وجميع هذه المصطلحات تعبر عن التواصل والتفاعل بين مجموعة من الأفراد من خلال شبكة اجتماعية على الويب.