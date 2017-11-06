أمير الكويت يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير منصور بن مقرن

خالد الظفيري(صدى):

أرسل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد برقية عزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقله ومن معه من المسؤولين في إمارة عسير سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.