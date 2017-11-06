استخراج قطعة بلاستكية مستقرة بمعدة فتاة منذ ستة أشهر بحفر الباطن
نجح فريق الجهاز الهضمي بمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن في استخراج قطعة بلاستكية بحجم كف اليد مستقرة بمعدة فتاة تبلغ من العمر 13 عام.
وكانت المريضة قد حضرت الى الإسعاف والطوارئ بالمستشفى وهي تعاني من قيء مستمر منذ أكثر من ستة أشهر, وبعد عمل الفحوصات والصور الإشعاعية والمنظار للكشف على المعدة ، تبين وجود جسم غريب في المعدة حيث اتضح خلال العملية بأنه قطعة بلاستكية مستقرة داخل المعدة ولم تخرج لعدم قدرة المعدة على هضمها بسبب حجمها الكبيروفور استخراج القطعة البلاستكية من معدة المريضة زالت المعاناة وهي تتمتع حالياً بصحة جيدة ولله الحمد.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3067 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله على السلامه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22227 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمدلله🤗