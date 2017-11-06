الداخلية اليمنية : 53 بين قتيل وجريح حصيلة العملية الإرهابية في عدن

فهمي محمد(صدى):

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية اليمنية أن حصيلة العملية الإرهابية التي استهدفت مبنى إدارة البحث الجنائي التابعة لشرطة عدن بلغت 18 قتيلاً و35 جريحاً.

وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية استكمال تحرير قوات أمنية وعسكرية إدارة البحث الجنائي من العناصر الإرهابية، بعد أن تمكنت قوات الأمن من الدخول إلى معسكر شرطة النجدة (الدوريات) وتمركزت فيه، وانتشرت خلف مبنى إدارة البحث، ولم يصمد عناصر الإرهاب وسرعان ما تمكنت القوات الأمنية من اقتحام المبنى وتطهيره من عناصر الشر والإرهاب.