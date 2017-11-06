جامعة الإمام تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء، على درجة ” أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ – معيد “.

وأضافت الجامعة أن الوظائف في تخصصات: “عقيدة ومذاهب معاصرة، والمحاسبة “، وذلك للعمل في ” كلية أُصول الدين، وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء “.

وأوضحت الجامعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: ” هنا “.