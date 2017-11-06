3 مشاكل في هاتف ” أبل ” الجديد

نورة الشهري(صدى):

ظهرت ثلاثة مشاكل في هاتف ” أبل ” الأحدث ” آيفون X ” ، بعد طرحه بأيام قليلة.

ونشرت صفحة الدعم الفني للشركة الأمريكية إخطاراً بظهور مشكلة في شاشة العرض اللمسية لهاتفها الجديد.

وأوضحت أن المشكلة قد تكون مرتبطة بنوع الشاشة اللمسية الجديدة، التي تمّ دعم ” آيفون X ” بها.

وكانت ” أبل ” قد أعلنت في السابق، أن شاشتها اللمسية الجديدة هي الأفضل على الإطلاق في هواتفها السابقة كافة.

وذكر المنشور أن المشكلة تظهر خلال عرض بعض الصور، التي تظهر بصورة ضئيلة عمّا هو معتاد في السابق، وأرجعته إلى اختلاف نسب العرض بين شاشتها السابقة من نوع ” سوبر ريتينا ” والشاشة الحالية من نوع ” أو إل إي دي ” ، خاصة عند زوايا العرض المختلفة.

كما أشارت إلى أن المشكلة تظهر عند استخدام شخصيْن الهاتف في آن واحد، حيث تظهر الألوان مختلفة لكل منهما.. ووعدت الشركة بتقديم حل لتلك المشكلة في أقرب وقت.