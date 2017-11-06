عادل الحربي(صدى):

كشف رئيس هيئة المهندسين الدكتور جميل البقعاوي أنه تم إغلاق ملف المهندسين غير السعوديين المزورين، مشيراً إلى أنه تم ضبط 198 شهادة مزورة لمساعد مهندس وفني الهيئة يتم وقفهم عن العمل واحالتهم للجهات المعنية كما الهيئة دققت في 20 ألف شهادة لمساعدي مهندسين وفنيين.

وأشار ” البقعاوي ” إلى أن عدد المهندسين المواطنين وغير السعوديين المسجلين بالهيئة 211080 مهندساً.