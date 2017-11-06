ضبط 198 شهادة مزورة لمساعد مهندس وفني
كشف رئيس هيئة المهندسين الدكتور جميل البقعاوي أنه تم إغلاق ملف المهندسين غير السعوديين المزورين، مشيراً إلى أنه تم ضبط 198 شهادة مزورة لمساعد مهندس وفني الهيئة يتم وقفهم عن العمل واحالتهم للجهات المعنية كما الهيئة دققت في 20 ألف شهادة لمساعدي مهندسين وفنيين.
وأشار ” البقعاوي ” إلى أن عدد المهندسين المواطنين وغير السعوديين المسجلين بالهيئة 211080 مهندساً.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ 4 ساعات
عمل ممتاز تشكر علية الهيئة وكنا نريد من سعادة الدكتور جميل البقعاوي رئيس هيئة المهندسين مزيد من الشفافية وفضح الدول التى ينتمى لها هؤلاء أصحاب الشهادات المزورة لوظيفة لمساعد مهندس وفني الهيئة.