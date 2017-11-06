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بالفيديو.. سقوط شاب خلال ركضه خلف صديقه بمنشار كهربائي

بالفيديو.. سقوط شاب خلال ركضه خلف صديقه بمنشار كهربائي
متابعات(صدى):

وقع شاب في شر أعماله، حيث تعرض لسقطه مروعه في حمام السباحة، عندما حاول إفزاع وإرعاب صديقه.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شابا يحمل منشارا كهربائيا ويركض خلف صديقه محاولا إفزاعه، حيث هرع الأخير وراح يهرب منه حيث قفز من أعلى سياج بالحديقة، وعندما حاول الأخير العودة سقط بالمنشار في حمام السباحة بطريقة مروعة.

Instant karma 👌

Posted by Funny Videos on Friday, November 3, 2017


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37366 ] نشر منذ 4 ساعات

فيه مثل يقول : العايل يعكشه ثوبه ,,

[ عدد التعليقات: 3067 ] نشر منذ 3 ساعات

خير ان شاء الله

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