بالفيديو.. سقوط شاب خلال ركضه خلف صديقه بمنشار كهربائي
وقع شاب في شر أعماله، حيث تعرض لسقطه مروعه في حمام السباحة، عندما حاول إفزاع وإرعاب صديقه.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شابا يحمل منشارا كهربائيا ويركض خلف صديقه محاولا إفزاعه، حيث هرع الأخير وراح يهرب منه حيث قفز من أعلى سياج بالحديقة، وعندما حاول الأخير العودة سقط بالمنشار في حمام السباحة بطريقة مروعة.
Instant karma 👌
Posted by Funny Videos on Friday, November 3, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37366 ] نشر منذ 4 ساعات
فيه مثل يقول : العايل يعكشه ثوبه ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3067 ] نشر منذ 3 ساعات
خير ان شاء الله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22227 ] نشر منذ 3 ساعات
بسييييييييييييييييييييطه🤡