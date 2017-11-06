بالصور.. انجاز 20 % من المرحلة الأولى لمشروع تأهيل بئر زمزم

نايف السالم(صدى):

انتهت اللجنة الفنية لمشروعات المسجد الحرام، من إنجاز 20 % من أعمال المرحلة الأولى خلال أسبوع من بدء تنفيذ مشروع تأهيل بئر زمزم.

ويجرى تأهيل بئر زمزم في صحن المطاف الشرقي من المسجد الحرام؛ إذ يتم استكمال إنشاء عبّارات الخدمات الخاصة بزمزم، وعددها خمس عبّارات من جهة المطاف الشرقي، ويصل عرض العبّارات الإجمالي ثمانية أمتار، وطولها ١٢٠ مترًا.

كما تستكمل اللجنة المرحلة الأخيرة من تعقيم ومعالجة البيئة الخاصة بالمناطق المحيطة ببئر زمزم من بواقي الخرسانات والحديد الخاص بقبو المسجد الحرام القديم؛ للتقليل من نسبة المواد الضارة بمصادر مياه زمزم قدر الإمكان، ووضع نوعية خاصة من ” البحص ” المعقم، وهو ذو نفاذية عالية للمياه؛ إذ يسمح بتدفق مصادر مياه زمزم للبئر بشكل أفضل.

وينتهي المشروع وفق المدة الزمنية المقررة له ومدتها ٧ أشهر، قبل شهر رمضان المبارك.

ونفذ مهندسي اللجنة الفنية منصة إلكترونية، تمكن المسؤولين بالمشروع متابعة سير العمل ونسبة الإنجاز، للتأكد من تحقيق الجدول الزمني للأعمال.