استئصال ” كيس ضخم ” من بطن مواطنة في مستشفى النعيرية

خالد الضبيبي(صدى):

نجح فريق طبي في مستشفى النعيرية العام في استئصال ” كيس ضخم ” يزن 10 كيلوجرامات ملاصق لمبيض فتاة سعودية في العقد الثالث من عمرها عبر التدخل الجراحي، وذلك في حالة نادرة.

وكانت المريضة قد راجعت المستشفى وهي تعاني من الآم في البطن مع تورم كبير وإمساك مستمر، إضافة إلى نقص في الوزن وصعوبة في التنفس عند النوم، مما أضطر الأطباء لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، حيث كشفت الأشعة وجود كيس ضخم داخل البطن يحتوي على سائل شفاف ومتصل بالمبيض الأيمن للفتاة، مما استدعى اتخاذ قرار بالتدخل الجراحي لاستكشاف البطن.

وأوضحت صحة الشرقية أنه تبين أثناء العملية الجراحية وجود ” كيس ضخم ” تجاوز وزنة 10 كيلوجرامات، حيث تم التعامل معه وتخليصه من كل الالتصاقات المحيطة به وتخليصه من المبيض مع الحفاظ على المبيض بكامل حيويته، فيما تم إغلاق الجراحة مع وضع ” أنبوب ” لسحب السوائل قبل أن تتم إزالته بعد مرور يومين على التدخل الجراحي، وتتمتع المريضة الآن بصحة جيدة وحالتها مستقرة.