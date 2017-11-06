خادم الحرمين يكافح الفساد منذ توليه الحكم.. وولي العهد: يتوعد المتورطين

نايف السالم(صدى):

” يهمني حق المواطن أهم من حق نفسي ” هكذا استهل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منهجه في قيادة المملكة، حيث أكد ذلك خلال حديثه لكبار المسؤولين والمهتمين بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، في لقاء عقده في قصر السلام بجدة بعد أربعة أشهر من توليه مقاليد الحكم، كما أكد سموه على أن هذه ” الدولة قامت على العقيدة وأكبر محارب للفساد هو تطبيق الشريعة الإسلامية “، ليرسخ بتلك الكلمات رؤيته في القضاء على الفساد ومحاسبة المتورطين به.

وفي سياق متصل، أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على سعيه لمكافحة الفساد في البلاد، بتوعده بأنه لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد مهما كان منصبه؛ وزيرًا كان أو أميرًا، ومن تتوفر عليه الأدلة الكافية سيحاسب.

وقد يكون عام 2017 هو عام القضاء على الفساد والمتورطين فيه، وبلغ عدد الموقوفين حتى الآن في قضايا الفساد نحو 50 رجلا ما بين أمراء ووزراء ورجال أعمال.

وشملت قضايا الفساد، عددا من المتهمين في قضايا مختلفة، منها استغلال المناصب في توظيف الأقارب بطريقة غير نظامية، والاستفادة الشخصية من صفقات الأسلحة المبرمة، وترسية عقود مقابل الحصول على رشوة، وتوقيع صفقات غير نظامية، والتلاعب بأوراق مشاريع مدن اقتصادية، وقضايا غسل أموال.

وكانت أولى قضايا الفساد أعلن عنها بداية العام الحالي 2017 بإعفاء وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج من منصبه لاستغلاله للنفوذ والسلطة، وتشكيل لجنة للتحقيق في ما ارتكبه من تجاوزات في توظيف بطريقة غير نظامية.

وجاءت عمليات الإيقاف التي طالت 11 أميرا ونحو 38 وزيرًا حاليًا وسابقًا أمس الأول (السبت) كثاني قضية فساد تعلن بشفافية للرأي العام، ويتوقع بأن ما أعلن عنه قائمة أولية ستلحقها عمليات إيقاف أخرى لنافذين استغلوا المناصب في الاستفادة بطرق غير نظامية لصالحهم الخاص.

بعد توليه مقاليد الحكم بشهر، التقى خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة بالرياض وتحديدا في20 جمادى الأولى 1436هـ، أمراء المناطق، والأمراء، والمفتي العام، والعلماء، والمشايخ، والقضاة، والوزراء، ورئيس وأعضاء وعضوات مجلس الشورى، وكبار المسؤولين من (مدنيين وعسكريين)، ومواطنين.

وقال الملك في خطابه: ” في هذا الصدد أخاطب الوزراء والمسؤولين في مواقعهم كافة أننا جميعاً في خدمة المواطن الذي هو محور اهتمامنا، وقد وجهنا بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهماتها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين “.

بعد ثلاثة أشهر وتحديدًا في الأربعاء الموافق 16 شعبان 1436هـ، التقى الملك سلمان، في قصر السلام في جدة كبار المسؤولين والمهتمين بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وذكر خلال كلمته أن أكبر مكافح للفساد هو كتاب الله وسنة رسوله، هي لا تقبل فسادا على أحد ولا ترضاه على أحد، قائلا: ” يستطيع أي مواطن أن يرفع قضية على الملك أو ولي عهده أو أي فرد من أفراد الأسرة “.

وأضاف: ” رحم الله من أهدى إليَّ عيوبي إذا شفتوا شيئاً يضر المواطن أو بأفراد أو بقبيلة أو ببلدة أو بأي شيء كان، أبوابنا مفتوحة، تلفوناتنا مفتوحة، وأذاننا مفتوحة لكم ومجالسنا مفتوحة لكم والله يحييكم “.