أول صور لحطام طائرة الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه

محمد بن طحيطح (صدى):

تداول ناشطون على مواقع التواصل صور مؤثرة لحطام طائرة نائب أمير عسير الأمير منصور بن مقرن، التي تحطمت أثناء قيامه بجولة تفقدية على محافظة البرك التابعة لعسير مع عدد المسؤولين بالمنطقة.

وأوضحت مصادر أن المنطقة التي سقطت فيها الطائرة، جبلية ذات جبال وعرة وتضم محمية ريدة وقريبة من منتزه السودة السياحي.

وكان الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير قد وافته المنية وعدداً من المسؤولين في منطقة عسير إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقله في ختام زيارته التفقدية لمحافظة البرك.