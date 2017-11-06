أول صور لحطام طائرة الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه
تداول ناشطون على مواقع التواصل صور مؤثرة لحطام طائرة نائب أمير عسير الأمير منصور بن مقرن، التي تحطمت أثناء قيامه بجولة تفقدية على محافظة البرك التابعة لعسير مع عدد المسؤولين بالمنطقة.
وأوضحت مصادر أن المنطقة التي سقطت فيها الطائرة، جبلية ذات جبال وعرة وتضم محمية ريدة وقريبة من منتزه السودة السياحي.
وكان الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير قد وافته المنية وعدداً من المسؤولين في منطقة عسير إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقله في ختام زيارته التفقدية لمحافظة البرك.
ابو مشهور[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمهم ويغفر لهم
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم ادخلهم بواسع رحمتك
يارب العالمين واجزل اهليهم الصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3067 ] نشر منذ 3 ساعات
انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمهم ويغفر لهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22227 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمهم جميع
ويرحم جميع موتى المسلمين
الواقع[ عدد التعليقات: 5449 ] نشر منذ 1 ساعة
رحل هذا الأمير البطل ورفقائقه رحمهم الله جميعا وهم يؤدون عملهم فنعم الرجال وسيرتهم العطرة وان شاء الله شهداء عند ربهم فلا خوف عليهم ولا يحزنون