بالفيديو.. لحظة اصطياد صاروخ باليستي أطلقه الحوثيين تجاه الرياض

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي، من اصطياد صاروخا باليستيا أُطلقته جماعة الحوثي من اليمن على شمال شرق الرياض.

وسلطت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية، الضوء على لحظة اصطياد الصاروخ، مشيرة إلى أنه عقب اعتراض الصاروخ، اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ناقشا الحرب على الإرهاب، واتهم ترامب؛ إيران بالوقوف وراء إطلاق الصاروخ.

يذكر أن أحد ضباط الدفاع الجوي السعودي كان يتابع إحداثيات الصاروخ، ويبلغ أرقام الإحداثيات من حيث ارتفاع الصاروخ لطواقم الدفاع الجوي، حتى جاءت اللحظة التي أعلن فيها أن الصاروخ في مرمى النيران وهو يقول ” جاهزة للرماية .. جاهزة للرماية “.