مدينة الملك فهد الطبية تعلن عن وظائف صحية في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المدينة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري متخصص في تصوير الجسم.

– استشاري متخصص في تشخيص التصوير الشعاعي العصبي (وظيفتين ( .

– استشاري متخصص في الأعصاب التداخلية.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يناير 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخولهنا