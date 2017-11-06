بالتفاصيل .. تجاوزات ميزانية فيروس كورونا

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر أن الفساد المالي الذي يتعلق بملف مكافحة فيروس ” كورونا ” ظهر فيه الكثير من التجاوزات والتي كشفتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .

مشيرة ًإلى أن فيروس كورونا ظهر في المملكة منذ عام 2013 وخلال هذه السنوات شهد ملفه كثيراً من التجاوزات، ومنها:

فقدان 19 معاملة لتوريد الأدوية ، صرف مرتبات لمقربين بين 90 و68 ألف ريال شهريا ، تأخر توريد الأدوية لمديريات الصحة ، استحداث إدارة عطلت القرارات المهمة،تجاوزات في العقود المبرمة مع الشركات 38 عقدا من أصل 148 تعتريها شبهة فساد ،صرف مبالغ باهظة خارج المشروع ،663 مليون ريال أنفقت على كامل العقود،30 مليون ريال لعقود خاصة بالنقل الجوي، فوضى في استقطاب المطورين والمستشارين ، استئجار مختبرات وأجهزة متنقلة لم يستفد منها ، استئجار مجمعات سكنية بملايين الريالات وأجنحة فندقية ، هدر 8.9 ملايين في تدريب الممارسين الصحيين لمكافحة العدوى مع مجموعة طبية، وتم إيقاف التعامل لضعف الجودة والمخرجات ، صرف 1.7 مليون ريال لإدارة حساب الوزارة على تويتر ، هدر 10.3ملايين لحملة إعلامية مدتها 7 أسابيع .